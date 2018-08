Meghan Trainor suspende el lanzamiento de su disco

En el último año Meghan Trainor no ha parado de trabajar. La hemos podido ver en la grabación de The Four, el programa en el que es jurado. Ha compuesto y colaborado junto a DJ Khaled, Fergie y P. Diddy; y ha estrenado un buen puñado de canciones de lo que iba a ser su nuevo proyecto musical.

No Excuses, Let You Be Right, Can't Dance y All The Ways son algunas de las canciones que ha ido lanzando a modo de avance de lo que nos esperaba a finales de agosto cuando su disco, Treat myself, viera la luz.

Pero desafortunadamente el lanzamiento ha sido suspendido por orden de la propia intérprete. ¿La razón? Todavía sigue componiendo y prefiere retrasar la publicación hasta que cree su música.

"El pasado año ha sido uno de los más emocionantes de toda mi vida. Me he prometido con el amor de mi vida, Daryl. He podido trabajar con Diddy, DJ Khaled y Fergie en The Four, y he publicado cinco nuevas canciones que las que estoy completamente obsesionada. Estoy en un lugar tan alucinante que no puedo dejar de componer canciones. Así que he decidido retrasar mi nuevo álbum, Treat myself, hasta que que todo salga de mi cabeza y las grabe en el estudio. Nunca he estado más emocionada porque todos podáis escuchar mi nueva música" escribía Meghan Trainor.

"Gracias por vuestro continuado apoyo y amor. De todas las formas posibles" remataba la cantante en su perfil oficial de Instagram.

La buena noticia es que si Meghan Trainor ha decidido retrasar su álbum es que tiene mejores canciones que incluir en su elepé que las que componían el disco. O quizá se esté planteando un doble disco. Ahora solo falta armarse de paciencia para tener una nueva fecha de lanzamiento para este proyecto.