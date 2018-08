‘Sweetener’: una oda al amor y al sexo de Ariana Grande

Tras meses y meses de espera, este viernes 17 de agosto, por fin ha salido a la luz uno de los discos más esperados del año: Sweetener. El cuarto álbum de estudio de Ariana Grande se ha hecho de rogar, pero ha valido la pena. Con un sonido muy variado, la de Boca de Ratón vuelve a demostrar porque es una de las nuevas princesas del pop con 15 nuevos temas.

Se trata de uno de los discos más personales de la cantante y eso se nota desde el primer segundo. De hecho, la intro, Raindrops (An Angel Cried), es un homenaje a todas aquellas víctimas del ataque terrorista que tuvo lugar en su concierto de Manchester. Un canto a capela de tan solo 37 segundos con el que la artista nos pone los pelos de punta de emoción. ¡Menuda manera de empezar!

No es ni mucho menos la única canción que encontramos que homenajea a todas aquellas personas que acudieron a aquel concierto. También encontramos su exitoso single No Tears Left To Cry.

Pero si hay un verdadero protagonista en las letras del nuevo disco de Ariana es, sin lugar a dudas, su chico Pete Davidson. El famoso humorista estadounidense tiene hasta una canción con su nombre. Vale, solo dura un minuto y funciona como interldio, pero ¿cuántos de nosotros y de nosotras podemos decir que la buena de Ariana Grande nos ha dedicado una canción? En ella la artista asegura que es “su alma gemela”. Y no nos extraña que esté en lo cierto, apenas llevan saliendo unos meses y ya están prometidos.

Pero no es el único tema que habla de relaciones sentimentales en Sweetener. Encontramos canciones como Goodnight n Go o Breathin. Tenemos que reconocer que este último, con un ritmo muy pegadizo, es uno de los temas que más nos ha gustado.

Y es que Ariana ha sabido con quién juntarse para escribir sus temas. Pharrell Williams es el productor y compositor principal de hasta siete temas. Por supuesto, también hay colaboración con él –que menos, tras haberle compuesto la mitad del disco-. Se trata de Blazed, una canción cien por cien R&B, que gustará a todos aquellos amantes de la Ariana menos pop.

Además de este featuring con Williams y de The Light Is Coming (junto a Nicki Minaj y que lanzó hace unos meses), encontramos una tercera colaboración junto a la rapera Missy Elliott: Bordeline. Al igual que en God Is a Woman, Ariana hace referencia al sexo de una manera natural con frases como “una vez que pruebes mi helado, sé que nunca te irás”.

No hay duda de que Ariana Grande cumplirá todas las expectativas de sus seguidores, demostrando que tiene una de las mejores voces del pop del momento. La espera ha valido la pena y Sweetener ha cumplido todas las expectativas.