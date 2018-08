Cuando eres Lele Pons y cuentas con millones de seguidores en redes, siendo una de las influencers más solicitadas del momento, puedes hacer lo quieras. O, al menos, eso parece.

La artista venezolana de 22 años que comenzó en Vine parece que va en serio con su carrera musical. Si hace unos meses lanzó su primer single Dicen junto al cantante Matt Hunter, ahora prueba con un tema cien por cien reguetón: Celoso.

¿Y qué discográfica ha apostado por ella? Pues nada más y nada menos que una de las grandes: Universal Music. Vamos, que lo tiene todo a su favor para labrarse un futuro en la industria. Teniendo en cuenta que ya cuenta con una enorme legión de seguidores, Lele es una de las apuestas seguras del sello para la próxima temporada.

De hecho, el videoclip de Celoso, que salió este viernes 17 de agosto, cuenta en menos de 24 horas con casi 7 millones de reproducciones. ¡Una locura! Pero no nos extraña, Dicen lleva ya 112 millones de reproducciones.

La reina de Youtube también quiere serlo del reguetón

Para su carrera musical, aunque hable inglés perfectamente, Lele ha apostado por el español para sus canciones. Sumándose a la oleada de artistas nuevos que cantan reguetón.

Para Celoso, Lele ha apostado por una nueva letra cargada de Girl Power. Al igual que muchas otras artistas del género como Karol G o Natti Natasaha, Lele Pons deja claro que no necesita ningún tipo de hombre.

Con frases como “Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Te pones celoso si bailo con otro, yo no soy de ellos, ni tuya tampoco”, Lele envía un mensaje de que ella sola sabe pasárselo bien. Resumiendo, que no necesita a nadie.

“Yo no quería una canción que fuese como ‘¡ah, quiero tener sexo!, quiero esto o a los hombres”, aseguró Pons en una entrevista reciente para The Associated Press.

En la misma entrevista la youtuber continuó explicando la letra de Celoso: “Yo quería una canción donde él siente celos de una mujer que es independiente y que no quiere nada con los hombres, quiere disfrutar de su vida con sus amigas. Que no necesita de un hombre para completar su vida y ser feliz”.

Parece que Lele Pons, tras convertirse en la reina de las redes ahora quiere serlo del reguetón. ¿Lo conseguirá? Sin lugar a dudas, va por el buen camino. Solo el tiempo nos sacará de dudas.