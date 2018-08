¿Qué trama Camila Cabello junto a este ex chico Disney?

Camila Cabello es una de las chicas del momento. ¡Ojo, que no solo lo decimos nosotros, también todos los premios que se llevó en los VMA’s el pasado lunes! La artista de 21 años, desde que sacó su primer disco en solitario, se ha convertido en toda de las grandes promesas del pop y todo el mundo quiere trabajar con ella.

¿El último? Nada más y nada menos que Dylan Sprouse. Aunque su nombre no te suene, seguro que su cara sí. Se trata de la ex estrella de Disney Channel de Hotel Dulce Hotel. Si aun así no lo localizas, también fue Ben, el hijo de Ross en Friends. Ahora sí, ¿no?

Pues Camila Cabello ha sorprendido a todos sus seguidores –que son millones- subiendo una foto junto a él. “¿En qué estamos trabajando?”, ha escrito la intérprete de Havana en la publicación.

Dylan también ha querido dar una pista en su cuenta de Instagram. El actor de 26 años ha subido el mismo selfie. “Rápido rodaje en Montreal para un proyecto secreto con Camila Cabello”.

Teniendo en cuenta que Dylan lleva años dedicándose a la fotografía, no nos extrañaría que Camila haya querido posar para él. Otra teoría podría ser que estuviese detrás de la dirección artística del nuevo videoclip de Camila. O quién sabe, quizá sea el coprotagonista de su próximo vídeo.

Lo mismo no tiene nada que ver con la carrera musical de Camila y están grabando un spot para alguna marca. Estamos seguros de que Camila no tardará mucho en confesar qué está haciendo en la ciudad canadiense junto a Dylan.