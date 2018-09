Head above water, el regreso de Avril Lavigne

Llevamos un par de años esperando el regreso musical y discográfico de Avril Lavigne y por fin lo tenemos aquí. El próximo 19 de septiembre se estrenará en todo el mundo Head above water, la primera canción de Avril Lavigne en cinco años.

Ha sido la propia solista canadiense la que se ha encargado de confirmarlo a través de una carta abierta a todos sus fans en su página web oficial.

En este sincero mensaje, Avril Lavigne asegura haber pasado buena parte de este tiempo combatiendo la enfermedad de Lyme y lo define como "los peores años de su vida". Por fortuna para todos "fui capaz de convertir esta lucha en música de la que estoy realmente orgullosa (...) Esta música me ha ayudado a curarme y a mantenerme viva".

Las palabras de la cantante sobre su primer single, Head above water, ponen los pelos de punta: "Es la primera canción que escribí en la cama durante uno de los momentos más terroríficos de mi vida. Había aceptado la muerte y podía sentir mi cuerpo desfallecer. Me sentía como si me estuviera ahogando".

Head above water fue compuesta por Avril Lavigne, como el resto de temas que forman parte del disco, con la ayuda de Travis Clark y Stephan Moccio. La intérprete confiesa morirse de ganas de salir de gira por todo el mundo para presentar su música a su público pero pide paciencia a sus fans hasta que logre reunir energías suficientes para ello.

Dentro de un par de semanas podremos disfrutar del vídeo que acompaña a Head above water y que fue rodado a finales del mes de agosto con numerosas secuencias acuáticas.

Cabe recordar que en abril la cantante reconoció que llevaba nada más y nada menos que tres años trabajando en el disco. Además, aseguró que las letras iban a ser muy profundas.

De momento Avril Lavigne mantiene silencio sobre el nombre de su nuevo proyecto de estudio que recogerá el testigo de Avril Lavigne (2013), su último lanzamiento hasta la fecha.

Parece que por fin termina la espera de un disco del que llevamos hablando desde 2016. ¡Enhorabuena! Ya está aquí uno de los discos del 2018.