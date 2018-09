La muerte de Mac Miller aumenta un 970% el consumo de su música

El pasado 7 de septiembre nos llegaba la noticia de la muerte de Mac Miller. Un shock para el mundo de la música que, una vez más, ha tenido que despedirse de uno de sus artistas antes de tiempo. Con tan sólo 26 años dejaba este mundo consecuencia de una sobredosis.

Y claro, como suele pasar en estos casos, la demanda de su música ha crecido como ya ocurrió tras la muerte de XXX Tentacion. En el caso del ex de Ariana Grande, ese aumento alcanza la increíble cifra de un 970% de incremento en los streams en Estados Unidos.

El día de su muerte, los streams alcanzaban los 32,5 millones frente a los 3,04 del día anterior. Las cinco canciones más escuchadas estos días han sido: Self care, Donald Trump (su primer entrada en Billboard en su carrera), Best day ever, Hurt feelings y Weeknd (ft Miguel).

Mac Miller presente en los directos

Veremos si esta demanda se mantiene por mucho tiempo. Desde luego, son muchos de sus colegas los que están aumentando el interés con los homenajes que le están rindiendo en sus conciertos.

G-Eazy, el rapero que acaba de reconciliarse con Halsey, el mismo viernes de su muerte le dedicó en su concierto de Florida, Everything will be ok mientras cantaba con su foto de fondo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de G-Eazy (@g_eazy) el 7 Sep, 2018 a las 8:03 PDT

Al día siguiente era Childish Gambino el que se acordaba del rapero en su concierto de Chicago. Explicó que habían gestado una amistad basada en los estigmas que ambos enfrentaron dentro de la industria del rap. “Era tan amable. Era el tipo más dulce, era tan agradable. Ambos éramos artistas de internet y muchos críticos decían: ‘Este tío blanco cursi, este tipo negro ‘corny-ass’’ y solíamos hablar. Y ese niño, simplemente amaba la música”, explicaba sobre el escenario.

Acabó dedicándole la canción Riot haciendo referencia a lo mucho que le quería.

“Mac, donde sea que estés, espero que estés feliz ahora”. Son las palabras de Elton John antes de dedicarle Do not let the sun go down on me en su concierto del sábado. “Es inconcebible que alguien tan joven y con tanto talento se haya ido”, había dicho justo antes de cantar e incitar al público a enviar amor y buenos deseos a la familia.

Elton John dedicates Don’t Let The Sun Go Down On Me to Mac Miller: “Mac, wherever you are, I hope you’re happy now” 😢 pic.twitter.com/oJHNfVFqdz — Maeve McDermott (@maeve_mcdermott) 9 de septiembre de 2018

Drake también aprovechó uno de sus conciertos para acordarse de Mac Miller y destacar lo amable que había sido con él cada vez que se habían encontrado. Le dedicó la canción Emotionless.

Khalid, por su parte, le rindió tributo con Angels agradeciéndole lo amable que había sido siempre con él. “Cada vez que lo veía tenía su sonrisa más grande en la cara”, aseguró, “era increíble, era un amigo increíble. Mac, esto va por ti. Te amo hermano”.

@thegreatkhalid dedication to Mac miller tonight made me tear up. It’s amazing to see artist supposed other artist, and pay tribute to them, rip Mac 💫 pic.twitter.com/byQh3sfIxe — kc (@kcdiel) 8 de septiembre de 2018

Niall Horan también quiso dedicarle una canción, Mirrors, el mismo día de su muerte durante su concierto en Nueva York. “Me gustaría dedicar este concierto, y especialmente esta canción, a un hombre que perdimos hoy, Mac Miller”, empezó diciendo, “fue un gran hombre y quiero dedicarle este concierto a él y a todos los que sufren adicción o depresión”.

Durante uno de los últimos conciertos de Maroon 5, Adam Levine rindió tributo a Miller con una actuación acústica de Lost Stars. Aseguró que le echaba de menos y que lo único que podía hacerse en estos momentos era enviar todo el amor que fuera posible a la familia del joven rapero en estos momentos tan difíciles para ellos.

Liam Gallagher, Miguel… son muchos los artistas que le han tenido presente. Por mucho que algunos vuelquen su ira contra Ariana Grande, no es culpa suya. Ahora queda su legado en forma de canciones y eso se verá reflejado seguramente en la próxima lista de ventas de Billboard.