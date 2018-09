Tony Aguilar vuelve a OT como jurado invitado

Esta semana ha comenzado la nueva edición de Operación Triunfo, ¡y ya estamos enganchados! Sin lugar a dudas, la Gala cero de este año nos ha convencido y los nuevos concursantes pueden darnos grandes momentos.

Esta semana, los chicos se enfrentan por primera vez a las nominaciones, jugándose sus puestos en el talent. ¿Y quién estará para juzgar sus actuaciones junto al jurado formado por Ana Torroja, Manuel Martos y Joe? Nada más y nada menos que nuestro presentador Tony Aguilar. ¿Qué mejor manera de arrancar las galas?

Tony repite así como miembro invitado del jurado. El año pasado ya estuvo sentado en aquella mesa, viendo actuar a Aitana, Amaia o Ana Guerra, entre otros. Y es que Tony, con una trayectoria de más de 25 años en LOS40, seguro que da más de un buen consejo a los nuevos chicos y chicas.

"Si el año pasado consiguieron lo que consiguieron, este año, tras ver la Gala 0 no me puedo imaginar el nivel que pueden llegar a alcanzar",ha declarado Aguilar sobre lo que espera ver esta temporada en el programa de TVE.

Actualmente Tony Aguilar continúa presentando el programa musical líder en España, Del 40 al 1. Además, también es el presentador de LOS40 Global Show que se emite en 12 países entre España y Latinoamérica.

A su experiencia, que le ha valido un Premio Ondas en 2016, hay que sumarle su trayectoria como comentarista de Eurovisión. Vamos, que Aguilar no para.

Aitana y Malú, invitadas de la primera gala

Aitana y Malú también estarán en la Gala 1 de Operación Triunfo, presentando sus trabajos. Mientras que la segunda finalista de la anterior edición estará para hablar de su éxito Teléfono, Malú pisará el escenario para presentar su nuevo trabajo Oxígeno.

Pero los verdaderos protagonistas de la noche serán, ahora sí que sí, los dieciséis chicos y chicas de la academia. De hecho, hemos podido ver algunos de los ensayos de la gala y podemos decir que promete mucho espectáculo. Esta semana cantarán desde This is Me de El Gran Showman hasta Vuelvo a verte de Alborán y Malú -¿qué opinará la cantante madrileña cuando vea la versión de los concursantes?-.