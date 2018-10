Kany García: Compone para JLo o Alejandro Sanz y canta con Melendi o Dani Martín

Kany García es un nombre con prestigio en Latinoamérica desde hace más de una década. Otra cosa es en España donde apenas la conocemos todavía. Ese es uno de sus objetivos ahora, conquistar el país del que siente como su casa. Y es que su padre, era español, un sacerdote que lo dejó todo por su madre, que era maestra de música en la escuela.

Fue ella la que se dio cuenta de su talento y ahí arrancó todo cuando sólo tenía 6 años. Su pasión por la música no hizo más que crecer y crecer y acabó presentándose a un talent show donde pasó los casting. Eso sí, el primer día sufrió un accidente que acabaría cambiando su vida. Tenía solo 21 años y a esa edad “todavía crees que el mundo es tuyo y que eres invencible y cuando te das cuenta de la vulnerabilidad del ser humano y lo débiles que somos, te das cuenta de que estamos hechos de nada”.

Pero sacó algo positivo de aquel suceso, “reconocer que lo importante en la vida es la salud y no atarme a nada, yo era una persona que se ataba a demasiadas cosas”.

El programa de televisión no fue su trampolín porque apenas pudo estar en él pero es un formato que defiende. “Es una posibilidad de llegar y de que la gente te escuche”, reconoce, aunque añade un pero, “toma un tiempo después el que la gente deje de verte como parte de un producto y eso hay que aguantarlo porque es así”.

No ha seguido las últimas ediciones de Operación Triunfo en nuestro país pero “hace poco, David Bisbal cantó con una de ellas y tenía una voz impresionante. Le escribí para preguntarle quién era y me dijo que era de Operación Triunfo”. Se refiere a Aitana, aunque no ha tenido la oportunidad de conocerla.

Con Bisbal mantiene una buena relación, no dudó en felicitarle por su futura paternidad. “Arrancó de una forma nada planificada. Coincidí con él en unos Grammy, nos tocó presentar juntos un premio y en ese momento me estaba contando que tenía una sobrina o prima que era bien fanática mía y de ahí empezamos a hablar y siempre en los premios me lo encontraba. Acabamos cambiando teléfono y nos hemos encontrado en un montón de eventos y tenemos una relación bien bonita”, relata.

Pasaporte español

El padre de Kany es español y ella ha estado viniendo a nuestro país desde que tenía seis meses, “por lo menos dos veces al año. Desde chiquita vengo porque tengo toda la familia de mi padre aquí. Mis únicos primos hermanos están acá. Mi papá era sacerdote y sus hermanos también y la única que tuvo hijos, está acá. Mis primos, todos, están acá”.

Llega a España con mucha ilusión de que la consideremos como una de las nuestras. “Nunca me tranquilizo con España porque es un asunto pendiente, es el país que más determinación de que pasen cosas a diferencia de otros países donde me relajo más. Es asunto pendiente para mí porque es como si me pasara que en Puerto Rico todavía no hubiera explotado. Para mí es como parte de quien soy, son mis dos casas, el pasaporte que tengo es el de aquí”, admite.

Tener el corazón dividido entre Latinoamérica y España le ayuda a quedarse con lo mejor de cada sitio. Del nuestro se queda con la historia y la gastronomía y, por supuesto, con muchos artistas con los que ya ha entablado algún tipo de relación.

Acaba de sacar un single con Melendi al que conoció en una gala de los Grammy Latinos. “Quería a alguien de mi generación y Melendi, en toda Latinoamérica está haciendo un espacio impresionante y está teniendo una credibilidad grande y es un tipo de cantautor que viene de una generación distinta, que está creciendo”, reflexiona. Y le invitó a cantar con ella una canción que supone un canto a la amistad, A mis amigos.

En cuanto a si quedaron en su última visita a España, la respuesta es no. “Es el único con el que no he hablado, no le he dicho que estoy acá. Otros como Rozalén u otros que tengo cercanos, sí saben que ando por acá. Y con él, que tengo el dueto, no le he dicho que ando por acá. Así que la bandida soy yo que no me he puesto al día”, reconoce.

De hecho, Rozalén es una artista a la que admira. Sin embargo, si echamos un vistazo a sus colaboraciones con artistas españoles, todos son masculinos. Aunque eso sí, la cosa está por cambiar. “Es algo que viene por ahí, va a haber algo que grabé con una cantante española, así que pronto se va a ver una mujer”, revela.

De Dani Martín a Manuel Carrasco

Otro de sus amigos españoles es Dani Martín que colaboró con ella en su tercer disco. Él no ha dudado en compartir la noticia de su visita a España a través de sus redes. “Vi la publicidad y dije ‘¿de dónde sacó esto?’ porque yo no tenía esa foto y la agarré gracias a Dani. Es alguien a quien quiero mucho y me ayudó mucho en un momento de mi carrera donde quería hacer duetos importantes en lugares puntuales y tenemos muchos amigos en común y nos hemos encontrado en muchas fiestas, hemos cantado juntos…”.

Y que conste que ella y Dani han compartido fiestas, aunque no en España. “No, en Miami o en México. Hace dos fines de semana él estaba tocando en México y yo grabando un vídeo con Residente y nos invitó al concierto. Siempre nos acabamos viendo. Y me dijo que a ver si nos veíamos aquí”, asegura.

En el Instagram de Kany también encontramos alguna mención a El Kanka. “Adoro su música y llegué a él por Rozalén por un dueto que hicieron muy casual y me encantó. Como Rozalén ha hecho tantos duetos con cantautores, a través de ella he visto a un montón, a otro que se llama Mr Kilombo, que también me gusta pero en el caso de El Kanka me hice fan, seguí su IG y, de repente un día, subió un cover de Para siempre y me quedé como ‘mira’ es lo menos que me esperaba. No le he conocido todavía”, cuenta.

Como Dani Martín, Antonio Carmona también aparecía en el tercer álbum de la cantautora. “Ahí sí fue más que me lo presentaran porque quería buscarle una vuelta a una canción mía que fuera algo más experimental, sin pensar en radio sino en divertirme y buscar otra onda. Tuvo que ver el productor que tuve en ese momento que había hecho un disco de Carmona y me dijo ‘este tipo es fascinante, no sé si lo conoces’. Y le dije ‘sí claro, pero no había pensado en él para el álbum’. Lo invitó y lo conocí y me pareció espectacular, es un ser divino que siempre nos seguimos ahí en twitter y le tengo mucho respeto y admiración”, comparte.

Y sí, han salido de fiesta, pero en Colombia. “Como Colombia es un país de tanta fiesta no creas que se sentía extraño tener a un español haciendo lo que estaba haciendo, y cantando y poniéndola hasta las tantas de la madrugada porque el país colombiano es más o menos la misma onda”, recuerda.

Ahí no termina su lista de amigos españoles. “Manuel Carrasco, con él tengo una amistad bonita y sé que ahora está grabando su álbum y ahí también hemos pegado muchísimo por IG y Alejandro Sanz también es amigo y ahora tiene un dueto con Roberto Carlos que le escribí yo y ahí tengo una bonita relación con él”, señala.

Explosión del urban latino

En cuanto a las tendencias en música es de las que piensan que “España es un país que responde mucho a la canción de autor a diferencia de países de Latinoamérica que en este momento lo urbano lo está acaparando todo y quizás los espacios son mucho más limitados”.

Sabe que su apuesta, la de canción de autor, ahora dispone de menos espacios para ser escuchada. “Yo creo que la música es cíclica y yo creo que a uno le toca aguantar ciertas batallas de que hoy está lo urbano pero esto no va a durar para siempre. Nosotros vivimos los tiempos del rock en español, la época del pop, en Puerto Rico se vivió un tiempo de salsa con Héctor Lavoe, hace años, muy fuerte y ahora está esta época que nos toca aguantar a todo el que no está yéndose con la ola o nos toca hacer duetos, como están haciendo la gran mayoría”.

Aunque ella se niega a caer en los beats de la música urbana de la que, por cierto, no reniega. “Yo puedo consumir música urbana pero después de la segunda o la tercera canción necesito otra cosa. Yo creo que sí, que van a existir nuevos espacios o va a bajar un poco todo esto”, reconoce.

Pese a esa falta de espacio que denuncia, ella ha conseguido 4 nominaciones a los Grammy Latinos con su álbum Soy yo y todo, sin caer en las redes de las tendencias.

“La honestidad es una cosa que la gente recibe con mucho respeto. Es un disco que se ha hecho de manera muy honesta, primero porque lo he hecho con músicos de mi país. Antes buscaba un productor que me encantara pero aquí es como volver a las raíces, a lo más sencillo. Y otra parte de la honestidad, el no dejarme llevar por todo esto de lo que estábamos hablando que está pasando y decir no voy a añadirle un beat. Yo me reía cuando grabamos el vídeo con Melendi que me estaba enseñando lo que estaba haciendo y me decía ‘no, voy a añadir varios beats porque para mí es natural, desde el principio de mi carrera lo he hecho’ y yo decía, ‘ay, Dios mío, quizás yo esté tomando una decisión errada al no hacerlo’. Pero hice lo que me salía natural y esa ha sido una de las enseñanzas de hacer este disco. Ser honesto siempre merece la pena”, asegura.

Empoderamiento femenino

Aunque ya ha desvelado que ha grabado con una artista española no ha querido dar nombres. Sí sabemos que no es Rozalén aunque “en esta gira promocional me encanta hablar de ella porque somos muy pocas. Creo que ahora ha habido una ola y somos unas pocas más y, por ejemplo, en los Latin Grammys hay un montón de mujeres, creo que es el año de las mujeres pero no es lo normal”.

Aun así, reconoce que en la música sigue habiendo mucho machismo. “Yo me río de los anuncios de las emisoras de radio. Cada vez que voy me fijo en la foto, siempre está Shakira y siete hombres. En todo lo que vemos, en las oportunidades en el escenario, cuál es la cantidad de mujeres que suben al escenario que se le está dando la misma visibilidad que se da a los varones, todavía queda mucho en la música”, denuncia.

En uno de sus nuevos temas, Banana, Papaya, hace un cambio de roles con sentido del humor acompañada por Residente. Un canto a la igualdad que “está en un momento maravilloso. Me encantó tener a alguien que no sólo tiene credibilidad sino que no tiene pelos en la lengua ni en la pluma. Acabamos de grabar el vídeo en México y va a ser super poderoso. Estamos en un momento en el que es importante hablar de la equidad de género. Todavía vemos que la cantidad de jefas no es la que debería ser y lo vemos más volviendo a lo de los países, falta mucho camino”.

El 'girl power' está tomando fuerza pero queda mucho por hacer. “Es importante hacerlo y hay tantas canciones que aunque de manera diferente… por ejemplo, La puerta violeta de Rozalén, no solamente hablar de equidad de género sino de momentos que vive la mujer que todavía, tristemente, no paran de suceder”.

Ella vivió señalada cuando un buen día decidió divorciarse de su marido tras enamorarse de su entrenadora. Una situación complicada aunque tenía armas para lidiar con ello. “En mi caso tuve unos padres tan espectaculares conmigo que me crearon una gran seguridad en mí misma”, reconoce.

Pero sabe que no siempre es tan fácil. “Tiene mucho que ver los países, es muy diferente la realidad que vive España que la realidad que vive México, por ejemplo. Yo tuve que pasar un mes allá en México y todavía hay muchos chistes que son sumamente machistas u homofóbicos. Todavía falta mucho camino”.

Compositora de Jennifer Lopez

Ella se une a las mujeres. De hecho compone para otras artistas como Jennifer Lopez. Le acaba de dar una canción que todavía no ha salido y eso que, a priori, ambas tienen poco que ver. “Eso es lo que disfruto de componer”, asegura.

Y es que no es lo mismo componer para su proyecto personal que hacerlo para otros. “Cuando escribo para Kany es muy limitado en el sentido de letra y de todo, hay un montón de cosas que con mi público no las puedo defender. Sin embargo, un día es como si te dijeran, un día te vas a maquillar de manera totalmente excéntrica, que la gente te vea y diga ‘esa no eres tú’. Eso es lo bueno que puedo hacer cuando hago cosas para Jennifer, que no tengan nada que ver con el universo de Kany García”.

Estaremos pendientes y veremos si Kany consigue ese objetivo de conquistar el país que, por origen, también es el suyo.