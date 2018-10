Halsey cae rendida ante los encantos de BlackPink

Halsey vuelve a dejarlo claro: el K-Pop es su nuevo vicio (y cada día el de más gente). No solo ha demostrado ser una auténtica fan de BTS, sino que ahora BlackPink también se encuentra entre sus gustos.

Todo ocurrió el pasado 21 de octubre, cuando la norteamericana comentó en una publicación de Rosé, una de las integrantes de esta girlband surcoreana. "¡Eres tan mona!" fueron las palabras con las que Halsey incendió las redes sociales. Y no solo eso, sino que la de BlackPink le contestó con dos emojis, uno de un corazón y otro de una cara riéndose.

Halsey y Rosé intercambian mensajes en Instagram / Instagram

El K-Pop comienza a introducirse en la industria de la música a nivel internacional, lanzando colaboraciones con las voces más conocidas del panorama. Sin ir más lejos, Dua Lipa hizo pública su colaboración con BlackPink el pasado 19 de octubre. Kiss And Make Up es el título del tema que generó una auténtica revolución en las redes sociales y que a día de hoy supera los 13 millones de reproducciones en Youtube.

Hemos de recordar que la intérprete de New Rules comenzó demostrando su adoración por esta girlband en Internet y finalmente acabó sorprendiéndonos con esta colaboración. ¿Estará Halsey utilizando la misma estrategia para lanzar posteriormente un tema con las surcoreanas?



Pero Dua y Halsey no son las únicas que han hecho público su amor por este género del pop surcoreano. Leslie Grace y Reik también han lanzado sus colaboraciones con artistas de este estilo, y además lo han hecho con un mismo grupo: Super Junior. En el caso de Leslie, nos sorprendió con Lo Siento a mediados de abril de este año, mientras que Reik lo hicieron con One More Time a principios de octubre.

Primero BTS y ahora BlackPink, ¿cuál será el próximo objetivo de Halsey? Aún es demasiado pronto para saberlo. Pero lo que sí podemos confirmar es que el K-Pop es su nueva pasión y no tiene ningún problema en demostrarlo.