Los zapatos musicales de Sia

El icónico lazo del pelo que ha lucido Sia en múltiples ocasiones se ha convertido en seña de identidad de su nuevo acuerdo con Repetto, una popular marca de calzados francesa.

La colaboración entre la solista y la firma se ha traducido en unos preciosos zapatos planos que combinan el blanco, el negro y el citado lazo y que no pueden ser más Sia.

Por si ello fuera poco, la cantante ha aportado a este acuerdo una nueva colaboración que se está convirtiendo en viral. Primero por cómo se titula, I'm still here, y después por lo que dice.

I'm still here nos recuerda muchísimo a I'm in here, canción con la que Sia empezó a despegar musicalmente hace casi una década y que estaba incluida en su disco We are born.

Y es que aunque parezca mentira, la carrera discográfica de la australiana comenzó hace ya más de dos décadas y ha querido rendirse este auto-homenaje con una canción que transmite un poderoso mensaje contra la depresión y la ansiedad.

"Estoy luchando una batalla y peleándome con mi sombra... Oh el pasado quería cazarme, Oh el pasado me quería muerta, Oh el pasado me atormentó, Oh el pasado me quería muerta" canta Sia.