De Blackpanda a Reyko: nuevos grupos españoles que siguen apostando por el inglés

Aunque ahora sean muchos los artistas anglosajones que se atrevan a cantar en español (desde Justin Bieber hasta Beyoncé, pasando por Camila Cabello), en nuestro país sigue habiendo grupos emergentes que apuestan por cantar en inglés.

Que sí, que cada vez la música latina se escucha más, pero si ellos se escuchan mejor en el idioma de Los Beatles, ¿quiénes somos nosotros para pararles los pies?

Además, tenemos que reconocer que sus canciones son de lo más pegadizas. Y no les está yendo nada mal. ¡Si uno de ellos hasta ha participado en El Coachella!

En LOS40, os presentamos cuatro grupos españoles que apuestan por el inglés en sus canciones. Algunos de ellos más consolidados que otros, pero todos merecen la pena escucharlo. ¡Toma nota!

BlackPanda

“Música electrónica sin etiquetas”, así se describen los integrantes de Blackpanda. Puede que su nombre no te suene de nada, pero quizá deberías darle una oportunidad. Con un sonido envolvente, una letra spanglish (que ahora se lleva mucho) y un mensaje feminista, su sencillo She Is es toda una explosión.

Blackpanda cantan 'She Is'

Blackpanda es un dúo madrileño compuesto por Marta Marlo, quien pone la voz, y A.H.O.L.O.G, ingeniero de sonido que está detrás del impactante sonido de She Is. No se trata de su primer tema, ni mucho menos. El grupo lleva tiempo trabajando juntos. Tienen canciones como You’ll Be Here o You’re coming que, si bien funcionan, no son tan ambiciosas como She Is.

De hecho, una de las cosas que más nos ha llamado la atención del tema de BlackPanda ha sido el videoclip de su nuevo single. Se trata de una road movie con todos los ingredientes. ¿Dos chicas conduciendo por el desierto? ¡Esto es Thelma y Louise!

Reyko

¿Qué decir de uno de los números 1 de LOS40? Gracias a su Spinning Over You, Reyko alcanzó la fama en España. Gracias al uso de su canción en la campaña de publicidad de unos grandes almacenes, su tema se convirtió en todo un éxito en España.

Reyko alcanzó la fama gracias a 'Spinning Over You'

El sonido tropical, la voz susurrante de ella y los estribillos pegadizos se han vuelto sus mayores aliados a la hora de componer. Soleil e Igor hacen el tándem perfecto desde que se conocieron en Londres (donde continúan residiendo).

Ahora el dúo continúa cosechando éxito con su Hierba Mala, canción que aparece en la exitosa serie de Netflix La Casa de las Flores. ¡Vamos, que de Londres al mundo!

Hinds

Con un sonido indie pop, las Hinds llevan tiempo haciéndose un hueco la industria de la música. ¡Y vamos que si se lo han hecho! Se han convertido en uno de los grupos femeninos españoles con más proyección internacional. ¡Si hasta han actuado en el Coachella! Sí, el festival ese donde actúan estrellas de la talla de Lady Gaga o Beyoncé.

Lo de estas chicas es imparable. Gracias a temazos como Chili Town o New For You han conseguido miles de seguidores alrededor del mundo. ¡Y no podemos estar más de acuerdo!

Hinds acaba de lanzar single: British Mind

La girl band está formada Carlotta Cosials, Ana García, Ade y Amber, y acaban de lanzar su sinfle British Mind. ¡Una pasada!

Maico

Otro de los grupos emergente españoles que apuesta por cantar en inglés. Ya nos contaron que tenían el deseo de “ser el primer grupo español exportable” y talento no les falta para ello.

El grupo mallorquín lanzó hace un año su primer álbum, Emotional Tourist, cuyo single How We Dream sonó en todos lados. De hecho, este año están nominados como mejor grupo revelación en LOS40 40 Music Awards. ¿Conseguirán alzarse con el premio?