Dua Lipa, David Guetta y Pablo Alborán triunfan en la gran noche de LOS40 Music Awards 2018

LOS40 Music Awards nos han dejado un año más momentos irrepetibles. Este viernes 2 de noviembre el Wizink Center de Madrid acogió el mayor espectáculo musical de la temporada, el único capaz de reunir en un mismo escenario a artistas de la talla de David Guetta, Dua Lipa, Bebe Rexha, Sofía Reyes, Bazzi, Pablo Alborán, David Bisbal, Tom Walker, Malú, Aitana, Ana Guerra, Pablo López, Anne-Marie, Melendi, Eleni Foureira, Piso 21 y Dani Martín.

LOS40 Music Awards premian cada año el talento de los artistas más destacados y en esta edición, la gran triunfadora de la noche fue Dua Lipa, que arrasó con tres premios (Artista Internacional del año, Álbum Internacional del año por su homónimo Dua Lipa y Canción Internacional del año por New Rules) y David Guetta y Pablo Alborán, que se alzaron con dos estatuillas cada uno: mientras el dj y productor francés conquistó el Golden Music Award y el premio de Videoclip Internacional del año por Flames. Alborán, por su parte, se hizo con dos galardones: Artista del año y Álbum del año por Prometo.

Aitana y Ana Guerra también resultaron premiadas. Las dos jóvenes artistas coronaron la categoría Artista o Grupo Revelación del año, mientras el premio de canción más importante de 2018 fue a parar a manos de Pablo López por su soberbio El Patio. El galardón a Videoclip del año fue para Déjala que baile de Melendi, Alejandro Sanz y Arkano.

Por su parte, los colombianos Morat se alzaron con el premio a Artista o Grupo Latino y Tom Walker fue el Artista Revelación Internacional, mientras que los Grandes éxitos y pequeños desastres de Dani Martín pasarán a la historia como Gira del Año 2018. El premio LOS40 Global Show, de votación popular, cruzará el charco para descansar en las estanterías de Reik, Ozuna y Wisin por el éxito Me niego. ¡Enhorabuena a todos los ganadores!

GANADORES DE LOS40 MUSIC AWARDS '18 ARTISTA O GRUPO DEL AÑO Pablo Alborán - ¡Ganador! Dani Martín Melendi Pablo López Álvaro Soler ARTISTA O GRUPO REVELACIÓN DEL AÑO Reyko Dani Fernández Aitana y Ana Guerra - ¡Ganadoras! Maico Brisa Fenoy ÁLBUM DEL AÑO Prometo (Pablo Alborán) - ¡Ganador! 1980 (David Otero) Grandes éxitos y pequeños desastres (Dani Martín) Ahora (Melendi) Camino, Fuego y Libertad (Pablo López) CANCIÓN DEL AÑO El patio (Pablo López) - ¡Ganador! La llamada (Leiva) No vaya a ser (Pablo Alborán) Lo malo (Aitana y Ana Guerra) Invisible (Malú) VIDEOCLIP DEL AÑO No vaya a ser (Pablo Alborán) Déjala que baile (Melendi feat. Alejandro Sanz) - ¡Ganadores! El patio (Pablo López) Él no soy yo (Blas Cantó) La Cintura (Álvaro Soler) ARTISTA O GRUPO INTERNACIONAL DEL AÑO Ed Sheeran Shawn Mendes Dua Lipa - ¡Ganadora! Bruno Mars Selena Gómez ARTISTA O GRUPO REVELACIÓN INTERNACIONAL DEL AÑO Liam Payne Tom Walker - ¡Ganador! Post Malone Marshmello Anne-Marie ÁLBUM INTERNACIONAL DEL AÑO Shawn Mendes (Shawn Mendes) Voicenotes (Charlie Puth) Camila (Camila Cabello) Dua Lipa (Dua Lipa) - ¡Ganadora! Beerbongs & Bentleys (Post Malone) CANCIÓN INTERNACIONAL DEL AÑO Perfect (Ed Sheeran & Beyoncé) One kiss (Calvin Harris & Dua Lipa) Dusk till dawn (Zayn & Sia) New rules (Dua Lipa) - ¡Ganadora! Havana (Camila Cabello) VIDEOCLIP INTERNACIONAL DEL AÑO New rules (Dua Lipa) X (Nicky Jam & J Balvin) Flames (David Gueta feat. Sia) - ¡Ganador! Familiar (Liam Payne y J Balvin) Apeshit (The Carters) ARTISTA O GRUPO LATINO DEL AÑO J Balvin Morat - ¡Ganador! Maluma Daddy Yankee Nicky Jam GIRA DEL AÑO Tour Prometo (Pablo Alborán) Gira Grandes éxitos y pequeños desastres (Dani Martín) - ¡Ganador! Gira Quítate las Gafas (Melendi) Tour Santa Libertad (Pablo López) El Dorado World Tour (Shakira) CANCIÓN LOS40 GLOBAL SHOW (VOTACIÓN POPULAR) Dura (Daddy Yankee) Corazón (Maluma) X (Nicky Jam & J Balvin) Me niego (Reik, Ozuna & Wisin) - ¡Ganadores! La vida sin ti (Piso 21) GOLDEN MUSIC AWARDS (PREMIOS DIRECTOS) David Bisbal Luz Casal David Guetta Melendi

Entre los invitados, numerosos rostros conocidos de la industria, el cine o la televisión que no quisieron perderse la gran gala. Este año parte de la recaudación de la gala se ha destinado a UNICEF, la Agencia de las Naciones Unidas que trabaja para defender los derechos de la infancia, para que todos los niños del mundo puedan disfrutar de ser niños sin preocuparse de nada más.

Sobre el escenario

Un Wizink Center abarrotado vibró con las actuaciones de los mejores artistas del momento. Ante la atenta mirada de 15.000 personas, la gran fiesta de la música arrancaba bajo los mandos de David Guetta, una de las figuras clave de la electrónica de todos los tiempos que puso música a las interpretaciones de Anne-Marie y Bebe Rexha. A continuación, el Fuego de la flamante ganadora de Eurovisión, Eleni Foureira, se apoderó del stage, por el que luego pasarían Melendi con Déjala que baile, Sofía Reyes y su 1,2,3 o Dani Martín con Dieciocho acompañado en la batería por Leiva.

Nos estremecimos con las primeras notas al piano de El Patio de Pablo López, bailamos con Piso 21, con un David Bisbal en estado puro que nos ofreció un completo medley de sus grandes éxitos (Ave María, Perdón, A partir de hoy...), para después sumergirnos en la introspectiva Beautiful de Bazzi. La desgarradora voz de Tom Walker, la entrega de Aitana y Ana Guerra que lo dieron todo con Lo Malo e interpretaron sus respectivos temas de debut, el potente show de Bebe Rexha, el espíritu guerrero de Malú y el carisma de Anne-Marie sobre el escenario hicieron de estos, unos de los premios más espectaculares y vibrantes de todos los tiempos.

Especialmente emotivos fueron los discursos de la noche. Llenos de recuerdos hacia familiares, amigos, gente de la industria... Tony Aguilar nos recordó que somos 100% música y que siempre es un buen momento para apoyar una buena causa como la de UNICEF.

David Bisbal nos sacó una lágrima con su voz quebrada en la dedicatoria de su Golden Award en la que le pidió una colaboración a Luz y cantó el jingle de LOS40. Y Ramón Melendi hizo un tributo a toda una generación de artistas españoles desde el atril de LOS40 Music Awards en el momento de recibir su Golden Award.

Luz nos recordó que pese al paso del tiempo la buena música nunca deja de serlo y Pablo López tuvo una dedicatoria especial para su madre a quién llamó en directo al recoger su premio.



Las grandes sorpresas de la noche

La aparición de Rosalía, que no figuraba en el cartel de los premios, fue una de las grandes sorpresas de la noche. La cantaora catalana se apoderaba del escenario acompañada de su cuerpo de baile para interpretar su éxito Malamente el mismo día en que se lanzaba a nivel mundial su esperadísimo álbum El Mal Querer.

Pablo Alborán consiguió unir al Wizink con su interpretación de Prometo al piano y con La Llave junto a Piso 21. Pero, sin duda, ver al malagueño acompañando al piano a Dua Lipa en Homesick fue una de los momentos más mágicos, irrepetibles y memorables de la noche. Quien lo presenció lo sabe. La estrella internacional fue la encargada de regalarnos un fin de fiesta monumental con IDGAF y New Rules, dos de sus mayores éxitos. I got new rules, I count 'em!

Momentazos y humor

Broncano, desde las mesas consiguió levantar de forma dramática a Brays Efe, hizo que David Guetta declarase su amor por España pero reconociera que Ibiza en invierno no es top, que Dani Martín se enorgulleciera de sus hombros y de paso supiéramos que Melendi maneja 'panoja' y que David Bisbal demostrara su gran sentido del humor bailando la coreografía que le convirtió en un meme: el baile de farmacia de guardia.

Aitana y Ana Guerra le salvaron la papeleta a Broncano cuando fue a buscar a Anne-Marie y se encontró con la silla vacía. Por suerte su baile junto se convirtió en uno de los más aplaudidos de la noche.

¡Bienvenidos, LOS40 Classic!

Durante la gala de LOS40 Music Awards 2018 se presentó una nueva emisora: LOS40 Classic, una radio con todos tus Números 1. La programación musical de la emisora va a estar basada en los grandes éxitos que LOS40 han generado a lo largo de su historia, con especial foco en las décadas de los 80 y los 90, y con una presencia notable de pop español con grupos de entonces que siguen hoy en la "carretera" gracias a su esplendor en Los 40 Principales.

La música está en nuestra naturaleza

Este año, la temática de LOS40 Music Awards no es otra que la naturaleza. ¿La razón? que la música se encuentra en nuestro instinto y calma a las bestias. Seguro que los artistas que se suban este año al escenario sacan nuestro lado salvaje y nos hacen bailar y rugir sus canciones como animales en el Wizink Center.

Un éxito también en las redes sociales

LOS40 Music Awards 2018 fue lo más comentado de la noche en las redes sociales llegando a ser Trending Topic desde el minuto uno de la retransmisión de alfombra (¡Gracias!). El hashtag oficial #LOS40MusicAwards consiguió miles de interacciones en Twitter y de posts compartidos en Instagram y Stories.

La retransmisión del evento en directo pudo seguirse a través de los40.com, nuestra app, en Facebook, YouTube y Twitter de LOS40.

