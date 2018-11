Ed Sheeran se lo piensa mejor sobre su nuevo disco

Hace algunos meses, Ed Sheeran copaba los titulares de prensa de todo el mundo asegurando que quería completar la tetralogía de su carrera musical cuanto antes para ser padre de familia.

"Mi ambición pasará a ser 0 tan pronto como tenga hijos. Seré alguien a quién no le importará nada más si tengo otra vida de la que cuidar. Es totalmente entendible porque tienes hijos y tu única ambición es ser un buen padre" explicó el músico a comienzos de 2018 para el Daily Star.

Sin embargo, el británico parece que se lo ha pensado mejor. En declaraciones a un programa de BBC Radio 2, Ed Sheeran ha confirmado sus planes de futuro sin mencionar sus planes familiares. "La gira terminará en septiembre del próximo año y después voy a desaparecer un año así que no habrá disco antes de 2020. Probablemente a finales de 2020".

Ed Sheeran cumpliría así con su ritual habitual de publicar un disco cada tres años desde que comenzó su carrera musical. + (Plus), x (Multiply) y ÷ (Divide) son los tres primeros discos de estudio de su carrera por lo que todo indica que - (Minus) completará la tetralogía.

En el intervalo que va desde el fin de su gira hasta la promoción de su futuro disco en 2020 podría ser el momento en el que Ed Sheeran aprovechara para ser padre junto a su pareja. Hay que recordar que el solista británico aseguró que ya tenía varias canciones preparadas.

"Tengo unas nueva canciones que realmente me encantan. Hay como unas cuarenta escritas pero no las usaría excepto esas nueve. Pero todo podría cambiar mañana y podría reemplazarlas por otras" dijo el pasado año y nos dió algunas pistas sobre cómo sería.

"El próximo álbum que haga no será pop. La gente espera que mis próximas canciones sean más populares que Shape of you y vendan más pero no será así. Haré un disco lo-fi que me guste a mí realmente, entonces los fans dirán, 'sí, hizo lo que quiso'" detalló Sheeran.