Amaia, Bisbal, Orozco o Ana Guerra comparten una noche de emociones y sorpresas musicales

Ponte de rojo, ese era el lema de la última gala contra el sida que se ha celebrado en Barcelona junto a la Fundación del Dr. Clotet con la que ha colaborado en más de una ocasión LOS40. Informar y concienciar sobre los retos actuales del VIH y recaudar fondos para seguir con la investigación de esta enfermedad.

Al finalizar la noche se habían recaudado 720.179 euros y eso es una victoria para todos porque como bien refleja la serie juvenil Élite, nadie está exento de contagiarse.

Como decía Omar Ayuso, uno de los actores de esta serie que estuvo en la gala, el sida “fue una de las tramas que más me emocionó al leer el guion porque era una forma muy bonita, muy digna, muy realista y muy representativa para hablar de una realidad de la que nunca se habla desde el punto de vista del otro lado. Una realidad estigmatizada que siempre se ha relacionado con la homosexualidad, con el vicio, con la droga y, de repente, lo colocan en una niña rica de clase alta. Lo único que quiere es que sus padres lo digan, que digan que tiene VIH. Hay una frase en el capítulo 3 que me parece maravillosa cuando le dice a su hermano que el VIH no mira el apellido, ni cuántas propiedades tienes, que es como tú, es una de las cosas que más me cautivó”, expresó en la alfombra roja de este evento repleto de caras conocidas.

Laura Escanes con Risto Mejide, Mario Vaquerizo con Bibiana Fernández, Pelayo Díaz, Dulceida, Jordi Cruz, Carlos Latre… son muchas las caras conocidas que participaron de la gala. Donaron, cenaron y disfrutaron de música en directo.

Alfred y Amaia, juntos

Alfred aprovechó para presentar una de las canciones inéditas de 1016, el disco que aseguró que está ya muy cerca. Una actuación que puso los pelos de punta y en la que tiró de falsete para explotar la emoción al máximo.

Pasó la noche al lado de Amaia que fue otras de las que actuó en la gala. Se puso al piano y sacó su vena más flamenca para interpretar Zorongo gitano junto a la bailaora Aloma de Balma. Juntas ofrecieron una actuación que seguro que Rosalía habrá aplaudido.

“Espero que con esta actuación pueda ayudar un poco a recaudar dinero para la lucha contra el sida. Gracias, sois todos muy majos”, dijo al finalizar su actuación.

Eso sí, la cantante no aparecía en el selfie que publicó Alfred en el que, sin embargo, si podíamos ver a Ana Guerra y a Agoney.

Ver esta publicación en Instagram Familia. @agoney @anaguerra_ot2017 @peopleinredgala Una publicación compartida de alfredgarcia (@alfredgarcia) el 19 Nov, 2018 a las 3:28 PST

Manu Guix, el acompañante

Ana Guerra fue otra de las que pasó por el escenario con su vestidazo rojo y con Manu Guix al piano. Juntos interpretaron Contigo aprendí. Al finalizar, la canaria celebró que galas como estas hacen “sentir que juntos somos más fuertes”.

Manu Guix también se puso al piano para acompañar a Antonio Orozco. Jesús Vázquez, maestro de ceremonias, explicó que cuando le llamó para pedirle que participara en el evento, el cantante no lo dudó ni un instante y aseguró que estaría allí. Y cumplió y apareció vestido de gala, con pajarita y todo, un look al que no nos tiene muy acostumbrados.

Eso sí, con peticiones y es que no le bastaba con que Manu Guix tocara. Explicó que su intención era acompañar a Orozco pero que le había pedido que también cantara. “Nos vamos a tirar a la piscina, no hemos ensayado, pero así es la vida”, reconoció antes de comenzar.

Y la actuación resultó ser uno de esos momentos mágicos de los que se disfrutan pocas veces. Claro que con Devuélveme la vida no es difícil.

Bisbal y su mensaje a los triunfitos

El cierre de gala corrió a cargo de David Bisbal que interpretó algunos de sus temas más emblemáticos. Desde Bulería a Mi princesa pasando por Antes que no o Quién me iba a decir.

Y entre canción y canción paró un momento para lanzar un mensaje a sus compañeros de talent show. “Ahora que me he dado cuenta de que mis compañeros de OT 2017 están aquí presentes tengo un mensaje, me encanta ver cómo al principio de sus carreras asisten a este tipo de veladas altruistas, dice mucho de ellos y les hace todavía mucho más grandes, porque tienen un montón de seguidores gracias a su esfuerzo y dedicación. Pensar que esos seguidores también están detrás tratando de imitar los buenos gestos me parece fabuloso. Muy bien aconsejados y, sobre todo, me encanta que vuestro corazón hable de esa manera. Os quiero mucho compañeros”, les dijo.

Y claro, ellos le correspondieron dándolo todo durante su actuación.