Born to run de Bruce Springsteen cumple 45 años

Bruce Springsteen está hoy de celebración. Tal día como hoy en 1975, el Boss publicaba el álbum que cambió su carrera y la historia del rock: Born To Run 🎸. Es uno de los discos mejor valorados por la crítica musical, considerado como uno de los mejores de todos los tiempos.

En sus inicios, el músico de Nueva Jersey transportaba su guitarra de segunda mano por la ciudad de Nueva York de audición en audición sin funda, por no poder pagarla. Consiguió sacar al mercado sus dos primeros discos, que tuvieron números de venta muy modestos, aunque recibieron críticas positivas.

Se ganó una reputación en su natal Nueva Jersey y en la costa este, en Virginia, con sus vibrantes actuaciones en vivo. Sin embargo, a mediados de la década de 1970, estaba en peligro de ser abandonado por Columbia, su discográfica, si su próximo álbum no era un éxito. Tras esos dos primeros álbumes (Greetings From Asbury Park, N.J. y The Wild, The Innocent & The E Street Shuffled), apareció en 1975 Born To Run. Exactamente se publicó el 25 de agosto de hace 45 años.

Curiosamente en ese disco se incorporó como productor Jon Landau que más tarde se convertiría incluso en el manáger de Springsteen. Un tercer álbum que contenía ocho canciones de gran sonido y en cuyas letras Bruce puso un especial énfasis.

El 20 de agosto de 1975 se edita el sencillo que daba nombre al disco, Born to run, y que le lanzaría al estrellato definitivo. Para la ocasión, Bruce contó con un presupuesto holgado para una producción que, ahora si, colmaba sus expectativas.

El resultado fue un disco hecho a su medida, un álbum que contiene la esencia de este músico que regaló, en uno de los cortes, un himno a la juventud americana: Born to run. La historia de adolescentes que viven a tope, al extremo.

Una historia de rebeldes, perdedores, luchadores, de jóvenes desencantados y sin rumbo en la América de las oportunidades. Y aunque fue compuesta en los 70, el mensaje de Born to run es extrapolable a cualquier época y lugar y se ha convertido en un auténtico icono musical para los más jóvenes.

El productor del disco, Jon Landau aseguró que “Born to run es un himno a la grandiosidad de la juventud. Bruce Springsteen dejó en él sus definiciones adolescentes de amor y libertad

Born to run aspiraba a ser la mejor canción de rock de todos los tiempos. Columbia consiguió el récord de éxito que quería.