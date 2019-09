Bruce Springsteen, el gran superhéroe americano del rock, cumple 70 años

Es complicado hacer una lista completa de los logros artísticos y los elogios que ha recibido por ellos el ‘Boss’. Bruce Springsteen lleva actuando en vivo durante más de medio siglo, y es el decimoquinto artista más vendido de todos los tiempos. A su primer álbum, Greetings From Asbury Park, lanzado en 1973, le han seguido 18 álbumes de estudio, seis álbumes en vivo y docenas de grabaciones en vivo. Se han escrito docenas de libros y biografías sobre él, ha recibido un Premio de la Academia, veinte Premios Grammy y la Medalla Presidencial de la Libertad. Él y su E Street Band son miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll, y ha sido nombrado recientemente como el 17º cantante de música country más influyente de todos los tiempos.

Con su autobiografía de 2016, que Springsteen llamó Born to run, recibió una gran aclamación, su espectáculo individual de Broadway, Springsteen on Broadway , duró 58 semanas con presentaciones cinco días a la semana, su nuevo álbum, Western Stars, debutó en el número dos en la lista Billboard 200 de los Estados Unidos, su música ha sido la inspiración de una nueva película, Blinded by the Light (llamada así por la primera canción de su primer álbum), a la que contribuyó con la canción inédita I'll Stand by You, ya ha escrito la mayor parte de la música para lo que será su vigésimo álbum de estudio, una colaboración con su E Street Band, y planea promocionar el álbum en una gira en 2020.

En sus inicios, Bruce transportaba su guitarra de segunda mano por la ciudad de Nueva York de audición en audición sin funda, por no poder pagarla. Consiguió sacar al mercado sus dos primeros discos, que tuvieron números de venta muy modestos, aunque recibieron críticas positivas. Se ganó una reputación en su natal Nueva Jersey y en la costa este, en Virginia, con sus vibrantes actuaciones en vivo. Sin embargo, a mediados de la década de 1970, estaba en peligro de ser abandonado por Columbia, su discográfica, si su próximo álbum no era un éxito. Ese álbum, lanzado en 1975, fue el legendario Born to run, con una canción principal que aspiraba a ser la mejor canción de rock de todos los tiempos. Columbia consiguió el récord de éxito que quería.

Los siguientes álbumes, Darkness on the Edge of Town (1978) y The River (1980), también fueron superventas. Aun así, los fans estaban poco preparados para el álbum en solitario y oscuro que el Springsteen lanzó en 1982: Nebraska era una colección de canciones que había grabado solo con solo su voz, guitarra y armónica.

Bruce Springsteen en 1985. / Chris Walter/WireImage

Como artista más que ligado con los Estados Unidos, se benefició de un resurgimiento del patriotismo estadounidense, promovido por el presidente Ronald Reagan, quien además se sumó a la mala interpretación del espíritu de Born in the USA al utilizarla, para disgusto del Springsteen, en su campaña de reelección. La controversia, sin embargo, apenas se notó con el público estadounidense en los conciertos, y el ‘Boss’ fue elevado a estrella del rock, llenando fácilmente grandes estadios, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero.

Nunca volvería a alcanzar estas alturas de popularidad, aunque seguiría exprimiendo esa popularidad durante los siguiente 35 años, a pesar de romper la E Street Band a finales de los 80, y a pesar de desafiar a sus fans por su enfoque camaleónico, desde los álbumes en solitario The Ghost of Tom Joad (1995) y Devils and Dust (2005), a The Rising (2002) con temática del 11-S, y con esa crítica furiosa de Wall Street, Wrecking Ball (2012).

Bruce Springsteen - 'Western Stars'

Cuando se embarca en su séptima década, Springsteen no muestra signos de desaceleración. De hecho, es probable que esté en mejor forma física que todos sus contemporáneos en el mundo del rock. Artísticamente, no descansa sobre sus laureles, hace mucho tiempo prometió no reducir sus actuaciones en vivo a un acto de nostalgia. Su nuevo álbum, Western Stars demuestra dos cosas sobre esta versión anterior de Springsteen: que todavía está dispuesto a explorar un estilo diferente de hacer música y que no ha perdido nada de su toque como compositor.