Los 5 hitos que marcaron la carrera de Demi Lovato

El pop se viste gala, una vez más este 2020, para celebrar el cumpleaños de una de sus estrellas más jóvenes: Demi Lovato. La cantante cumple 28 años y lo hace en uno de los mejores momentos, sobre todo, a nivel personal. De la intérprete de Anyone hemos podido escuchar su más reciente hit con Sam Smith, I'm Ready, que ha sido todo un éxito internacional. Pero, además, está felizmente prometida con su chico Max Ehrich. En LOS40 aprovechamos su día más importante del año para repasar los mejores momentos de toda su trayectoria profesional.

1. Estrella de Camp Rock

Como otro puñado de artistas, Demi Lovato pertenece a la holgada cantera de Disney. La TV Movie Camp Rock fue el pase directo de Demetria a la fama. Tanto ella como los Jonas Brothers tuvieron una gran repercusión con el estreno de esta producción teen. ¿Quién se acuerda de This is me, el hit que cantaba la artista a dúo con Joe Jonas?

A partir de ese momento, la cantante empezó a labrarse una prometedora carrera en el conglomerado musical.

2. Promesa del pop

Sin lugar a dudas, Demi Lovato tenía todo por aquel entonces para convertirse en toda una estrella del pop. Cara bonita, actitud y una voz prodigiosa. Hollywood Records (by Disney) fue la discográfica encargada de apostar por Demetria con Don't Forget (2008), álbum debut y una primera toma de contacto con la industria.

Tan solo un año después, Demi volvió a las andadas con el lanzamiento de su segundo trabajo: Here We Go Again. El álbum no tuvo la repercusión esperada y eso llevo a nuestra protagonista del día a caer en los vicios más peligrosos de la fama.

3. Oscuridad y rehab

La diva pop que lleva dentro la arrastró por los caminos más oscuros de la fama. Tanto es así, que la cantante tuvo que ingresar a un centro de rehabilitación. Gracias a su fuerza de voluntad, Demetria consiguió salir del agujero con un cambio físico evidente, pero con todas las ganas de hacer nueva música.

4. Comeback

Demi Lovato volvió a la primera liga de la música con Unbroken, su tercer álbum de estudio y uno de los discos mejor valorados de toda su carrera. Su carta de presentación, Skyscraper, fue un éxito rotundo y recibió críticas generalmente positivas. También tuvo una gran repercusión en su carrera Give Your Heart a Break, segundo sencillo. Sin duda, el trabajo que consagró su carrera.

Unbroken dio paso a Demi, Confident y Tell Me You Love Me. Heart Attack, Made in the USA,

Cool For The Summer, Confident, Sorry Not Sorry y Tell Me You Love Me contribuyeron al éxito de este disco, manteniendo a la cantante en todo lo alto de la realeza pop.

5. Emoción sobre el escenario

Pero, sin duda, uno de los momentos que han marcado la trayectoria de Demi fue cuando se subió al escenario de la gala de los Grammy para presentar al mundo su canción Anyone. Una carta que narra sus vivencias durante los episodios más oscuros de su vida después de que sufriese una sobredosis en 2018. Tal y como desveló a Zane Lowe en su entrevista para Apple Music, cuando grababa la canción sintió como si se tratase de un "grito de ayuda". "Incluso pienso que estaba grabándola en un estado mental en donde sentía que estaba bien, pero era claro que no", explica.

Pero ahora la solista está recuperada y disfrutando de su nueva vida. ¡Feliz cumpleaños, Demi!