¡Boda a la vista! Demi Lovato anuncia su compromiso con Max Ehrich

En los últimos tiempos Demi Lovato no lo ha pasado nada bien. Sus adicciones y enfermedades la han perseguido hasta el punto de casi acabar con su vida. Tras pasar por un centro de rehabilitación, la cantante parece haber encontrado la felicidad no solo en su familia y en su carrera, sino también con una nueva pareja, Max Ehrich, con quien acaba de anunciar su compromiso oficial. ¡Boda a la vista!

"Cuando era pequeña, mi padre siempre me llamaba mi pequeña compañera, algo que tal vez podría sonar extraño sin ese acento rureño de cowboy. Pero para mí tenía todo el sentido. Y hoy esa palabra vuelte a tener un perfecto sentido porque oficialmente voy a ser la compañera de alguien: Max Ehrich" anunciaba la intérprete en su perfil oficial de Instagram.

Una enorme alegría para la solista estadounidense cuya relación ha sido un flechazo y su noviazgo ha sido casi tan rápido que ni nos hemos enterado. Les vimos juntos por primera vez en marzo de este mismo año y cuatro meses después ya se han comprometido.

"Sé que te amaba desde el momento en que te conocía. Fue algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano poero afortunadamente tú también lo hiciste... Nunca me he sentido incondicionalmente amada por alguien en mi vida (sólo por mis padres) con mis fallos y todo lo demás" confiesa una emocionada Demi Lovato.

Amor del bueno que ojalá dure para siempre y con el que ambos sean felices. "Nunca me presionas para que sea nada más que yo misma. Y tu me haces querer ser la mejor versión de mí misma. Me siento honrada de aceptar tu mano en matrimonio. Te quiero más de lo que una fotografía puede expresar y estoy desdeando empezar una familia y una vida contigo. Te querré siempre mi nene. Mi compañero. Aquí está nuestro futuro 😩😭❤️🥰😍" contaba la cantante en sus redes.

De la petición de mano hemos podido ser testigos a través del perfil oficial de la vocalista en Instagram. Los amigos de la pareja han retratado a la perfección el momento de amor: "Gracias @angelokritikos por esconderte tras las rocas y capturar todo el momento. Te quiero!!!"

La primera imagen oficial que tuvimos de la pareja fue en el videoclip Stuck With U de Ariana Grande y Justin Bieber. La pareja, al igual que más de una decena de artistas, apareció en el videoclip bailando. Nada raro, teniendo en cuenta que el mánager de Demi Lovato es Scooter Braun, el mismo que el de las otras dos estrellas que cantan la canción.

Algunos seguidores de Demi Lovato se han dado cuenta de la curiosa circunstancia de que comparando las fotografías de su anillo de compromiso con el visto en el videoclip de Tell me you love me... ¿es el mismo?