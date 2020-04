Celebramos el Día del Libro con estas 10 canciones inspiradas en ellos

Hace unos años Bob Dylan era reconocido como Premio Nobel de Literatura y es que, es obvio que los músicos que componen sus propias canciones saben mucho de escribir. Un año más el 23 de abril se celebra el Día del Libro y es un buen momento para darle a las historias escritas el reconocimiento que se merecen.

No sólo dan alas a nuestra imaginación sino que nos permiten vivir historias llenas de fantasía, amor, terror o aventuras que de otra manera sería imposible sentirlas. Algunas de ellas han calado tanto en algunos artistas que les han servido como inspiración para sus propios trabajos. Estos son 10 ejemplos de una larga lista.

#1. La oreja de Van Gogh – Rosas

Luis Martín-Santos sufrió un accidente de tráfico con 40 años que le costó la vida. Le dio tiempo tan solo a escribir una novela completa que es Tiempo de silencio y que debió impactar a los chicos de La oreja de Van Gogh que la citaron en su mítica Rosas (de la era Amaia Montero).

#2. Amaral – Moriría por vos

Eva y Juan son grandes amantes del cine y la literatura, además de la música (es obvio) y las conjugaron a la perfección en Moriría por vos. Además de trasladarnos lo que podría haber sentido Nicholas Cage en Living las Vegas nos dejaron claro que habían leído el Soneto V de Garcilaso de la Vega.

#3. Taylor Swift – Love story

Aunque la cantante es muy propensa a basarse en sus propias historias de amor para escribir sus canciones, a veces, se fija en otras. Es el caso de Love story que tiene como referente todo un clásico que ha dado lugar a muchas canciones: Romeo y Julieta de Williams Shakespeare. Pau Donés también tiene una canción con el mismo título y es que puede considerarse una de las historia de amor más universal.

#4. Lana del Rey – Off to the races

“Light of my life, fire of my loins, be a good baby do what I want”. Este no es sólo un verso de esta canción de Lana del Rey sino las palabras que pronuncia Humbert Humbert, el alter ego que nos cuenta la historia de Lolita a través de Vladimir Nabokov. Otra de las novelas que han inspirado a muchos artistas, incluido el grupo The Police que tuvo muy presente esta historia en Don’t stand so close to me.

#5. Shakira - Hay amores

Es colombiana y se lo pidió su compatriota, el gran Gabriel García Márquez. Shakira lo tenía difícil para decir que no cuando le propusieron hacer un tema para la peli que adaptaba El amor en los tiempos del cólera.

#6. Bloc Party – Song for Clay (Disappear hear)

Esta canción para Clay no tiene nada que ver con el que ahora nos tiene enganchados en Por 13 razones, la serie de Selena Gomez. No, este Clay es el protagonista de Less than Zero 2, la novela del autor norteamericano Bret Eastor Ellis que cuenta en primera persona el vació que siente con el sinsentido de algunos momentos de su vida.

#7. Muse – Resistance

Dicen que ahora se ha vuelto a poner de moda leer 1984 de George Orwell, y no es de extrañar porque esta novela que generó el fenómeno Gran Hermano es un clásico que da mucho que pensar. David Bowie o Radiohead son dos de los artistas que le han dedicado una canción pero nos quedamos con la de Muse que se centra en la relación entre Winston y Julia que para los que han leído la novela saben de sobra quiénes son.

#8. El canto del loco – Peter Pan

El clásico personaje de James Matthew Bernie no sólo inspiró la canción del grupo de Dani Martín y David Otero sino que tuvo mucho que ver con el videoclip. La casa en la que vivió este autor es propiedad de José María Cano (el de Mecano) que les dejó grabarlo allí, en Londres.

#9. Bunbury – Alicia (expulsada al País de las Maravillas)

Bunbury es un gran amante de la literatura que ha estado siempre muy presente en sus canciones aunque una de las más obvias puede ser esta canción que a todos nos hace recordar el clásico de Lewis Carroll.

#10. Led Zeppelin – Ramble on

Aquí podríamos poner varias canciones de Led Zeppelin inspiradas en la misma saga, la de J.R.R. Tolkien, El señor de los anillos. Referencias a Mordor, a Gullum y a ese mundo fantástico que tiene tantos adeptos y que hace muchos años inspiró a este grupo, que escuchaban nuestros padres.