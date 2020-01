Diez artistas y grupos que inexplicablemente no están en el Salón de la Fama del Rock and Roll

Ya está casi todo listo para la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll. Entre quienes formarán parte de este prestigiado grupo, dos bandas ya alistan sus presentaciones musicales. Whitney Houston, Depeche Modee o The Notorious B.I.G son algunos de los elegidos de este año para entrar en el exclusivo club. La promoción es nuevamente muy ecléctica, y también estarán incluidos Nine Inch Nails, Teh Doobie Brothers y T-Rex.

Solo se puede ingresar si se ha conseguido un éxito sobresaliente y una vez transcurridos 25 años desde la publicación de un primer trabajo. Pero aunque este Salón de la Fama reconoce a gran cantidad de ilustres, también ha cometido y sigue sin subsanar inexplicables agravios, pues no son pocos los grupos y solistas legendarios que no están presentes en la sede que el club. Repasamos algunos de los casos más incomprensibles:

Iron Maiden

Existe una larga tradición del Salón de la Fama de ignorar casi completamente al género metal, salvo contadas excepciones como Black Sabbath o Metallica. Pese a haber vendido millones de discos, llenar estadios constantemente y ser considerados una institución dentro del género, Bruce Dickinson y los suyos todavía no han logrado entrar en el selecto grupo. Hay que tener en cuenta que, según los requisitos, Iron Maiden son elegibles desde hace más de 10 años.

The Smiths

Hay que tener en cuenta que, a diferencia de otras bandas, The Smiths recibió un par de nominaciones para entrar en el grupo durante los últimos años. Sin embargo, su entrada nunca se ha concretado, lo que es aún más inexplicable. Los cuatro discos con los que The Smiths moldeó el rock británico de los 80 deberían haberles otorgado un espacio hace bastante tiempo.

Nick Cave

El australiano nunca ha sido un artista superventas, pero sí es de los más unánimemente respetados tanto por la crítica como por sus compañeros artistas. Gracias a una visión muy personal del mundo y de plasmar sus emociones a través de sus canciones, Nick Cave es uno de los artistas que sorprende no ver en este selecto grupo.

The Cure

Es una de las agrupaciones más importantes, populares e influyentes de su generación y ha sido ignorada ya desde hace más de una década por parte del Salón. La influencia y relevancia de la banda de Robert Smith es indiscutible en la música de hoy en día. Ya han sido nominados previamente, así que será sólo cuestión de tiempo verlos recoger este reconocimiento.

Joy Division

Probablemente la banda más influyente en los grupos contemporáneos. Padrinos del llamado post-punk hoy en día son una de las bandas más adoradas del mundo. Sus álbumes se han reeditado en varias ocasiones, así como han sido objeto de diversos tributos de las más diversas disciplinas, desde pintura, poesía hasta el cine. ¿Será que sus temas depresivos, de corte casi suicida asustan al puritano comité del Salón de la Fama del Rock? Todo el mundo ha caído bajo la influencia del oscuro manto de Ian Curtis y Joy Division.

Blur

Esta banda llegó a ser mucho más que una fábrica de temazos para marcar toda una época en los años 90. Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree marcaron los inicios del britpop con su segundo disco, Modern Life is Rubbish, pero Blur también lograron volar más lejos y quitarse la etiqueta y explorar otros ritmos y géneros.

Mötorhead

Al igual que Judas Priest, es una de las grandes bandas del heavy metal, y se consolidaron como grandes innovadores logrando un estilo más que reconocible. Mötorhead siempre ha destacado, no obstante, que ellos lo que hacen es rock, más allá de las etiquetas oscuras que este club siempre ha tratado de evitar al elegir sus miembros.

Oasis

Son elegibles desde hace un año, así que podemos dar un poco de margen a los que se ocupan de la elección, pero los hermanos Gallagher también deberían entrar a formar parte del Salón. Oasis explotaría gracias al estreno de (What’s The Story) Morning Glory?. Junto a Blur, son grandes exponentes del britpop noventero. Además, quién sabe, quizá esta sea la única manera de ver a Liam y Noel juntos en un escenario.

Björk

La inclasificable cantante islandesa nos ha regalado muchos grandes momentos de divfersos estilos, desde el pop hasta la música clásica. Con más de tres décadas de trabajo y 20 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, merece reclamar su lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Pixies

Irrumpieron en la escena alternativa gracias a su disco debut Surfer Rosa, que inspiró a Kurt Cobain y de alguna influyó enormemente en el grunge para completar su sonido melancólico y poderoso.