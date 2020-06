11 años sin Michael Jackson, 11 años con una leyenda

Parece que fue ayer cuando aquel 25 de junio de 2009, el Rey del Pop decidió marcharse al País de Nunca Jamás. Pero no. Ya han pasado 11 años desde que la voz de Michael Jackson se fuera, un referente para muchas de las figuras de nuestro panorama musical.

Y es que, aunque se marchó para siempre, su voz no lo hizo y a día de hoy aún permanece con nosotros. Michael y su moonwalk hoy brillan más que nunca.

Comenzó en el mundo de la música con sus hermanos, The Jackson 5, pero aquel pequeño niño desconocía en lo que se convertiría hasta unas décadas después. Desconocía que millones de personas alrededor del mundo intentarían imitar sus pasos por las calles. Desconocía que su nombre se convertiría en el Rey del Pop.

Dos décadas más tarde, Michael triunfaba en solitario con temas como Billie Jean, Beat It y Thriller, el álbum es el más vendido de todos los tiempos. Pero no todo queda ahí. El videoclip de este último tema batió el record por ser el vídeo musical más largo hasta el momento, con una duración de 14 minutos.

Que el intérprete de Bad sea el más exitoso de todos los tiempos no solo es cosa nuestra. También lo dice el libro Guinness de los records.

Con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y 13 premios Grammy, entre otros reconocimientos, Michael se consolida como una de las mayores leyendas musicales de toda nuestra historia.



Han sido varios los homenajes que la música ha rendido al King of Pop. Figuras como Blas Cantó, Alfred García(OT), Chenoa o Hinds hoy miran al cielo y dedican un bonito tema al que un día los inspiró.

En el caso de Blas Cantó, hoy recuerda con nosotros la inspiración que le regala Michael en cada uno de sus proyectos. “La manera de crear sus canciones, sus shows, la implicación en cada proyecto es algo que he aprendido de él y me siento muy orgulloso”.

El murciano participó en el programa de Tu Cara Me Suena, donde imitó a la leyenda del pop con Man In The Mirror.

“Quería transmitir el mensaje de la canción, sin ninguna expectativa. Solo quería disfrutarlo”, confiesa Blas.

“Man In The Mirror me hizo reflexionar sobre el papel del ser humano en el mundo. Fue un antes y un después en mí”, añade Blas.

Michael tiene un poder: unir a distintas voces en una misma opinión. Todos comparten la idea de que él es una leyenda que muy pocos o nadie podrán superar. Y es que su música ha conseguido llegar a un público de todas las edades y registros vocales.

Alfred García, el ex concursante de Operación Triunfo que junto a Amaia Romero representó a España en Eurovisión, hoy también lo recuerda con LOS40 y habla sobre la figura de un ídolo. “Michael Jackson es para mí uno de los creadores y bailarines más innovadores de la historia de la música moderna y creadores del New Jack Swing y del nuevo R&B. Un artista que cambió el mundo entero, que me cambió a mí con su arte”.

Sus palabras profundas y emotivas nos indican que la voz y los pasos de Jackson formaron parte de la adolescencia de Alfred, un artista que hoy en día lo reconoce como una de las voces que más le han inspirado. Coincidiendo con Blas, su tema favorito es Man In The Mirror. “Durante el Dangerous Tour finalizaba el show con esa canción y se iba volando con un jet pack”, recuerda el joven artista.

Y es que su amor por Michael lo llevó hasta el casting del musical de Forever King Of Pop dedicado a la leyenda del pop, donde el joven lo dio todo imitando a su cantante favorito.

Como ya se ha mencionado en líneas anteriores, el intérprete de Bad ha conseguido unir a artistas de diferentes géneros. Chenoa también lo recuerda en este día tan especial. "Michael fue y será un referente único de mi vida a todos los niveles". Y aunque a día de hoy no tenga la oportunidad de conocerlo, la artista asegura que si la tuviese, "le daría calma y lo miraría con admiración".



Hinds, una banda española femenina de indie pop, indie rock y garage rock que ahora triunfa en el Reino Unido, también nos han deleitado con sus opiniones sobre nuestro protagonista.

Carlotta, la cantante principal, lo resume en una frase. “Michael Jackson es un tipo de artista que no va a existir jamás”. ¡Wow! La artista asegura que para ella “fue un verdadero rey del pop, siempre por delante de cualquier de sus coetáneos. Es una figura irremplazable”.

La inspiración internacional

El talento del autor de Thriller va más allá. No solo inspira a nuestros artistas nacionales, sino también a un sinfín de figuras a nivel internacional que triunfan por todo el planeta. Bruno Mars, Jason Derulo y The Weeknd son algunas de las voces que toman la de Michael como referentes.

Tanto es así que Jason Derulo es uno de los cantantes y bailarines que mantienen el moonwalk vivo, incluyéndolo en la coreografía de algunos de sus temas.

Cuando el moonwalk viajó a la luna

Pero una vez Michael decidió llevar sus futuros pasos de baile y temas a otro lugar. Mientras nosotros nos quedábamos con los que ya conocíamos de él, el 25 de junio de 2009, el Rey del Pop dejó huella en todos los amantes de la música.

Sin duda, fue un día para recordar, en el que los homenajes no cesaban y miles de personas alrededor del mundo salieron a las calles para recordar su figura. “Recuerdo que esa noche estaba de fiesta y lo vi en Internet. No lo podía creer, me quedé en shock. En ese momento habíamos perdido un trozo de cada uno de nosotros”, recuerda Blas Cantó.

Por otro lado, Alfred confiesa lo que muy pocos nos imaginábamos de él. “El día que murió fue el día que lo conocí. Es triste pero así fue. Cuando yo empecé a escuchar música de verdad él ya se había retirado del mundo discográfico de los escenarios”.

Pero el catalán lo tiene claro. “Si lo tuviera delante le abrazaría y le diría lo importante que es para mí, que estoy ansioso por escuchar su nueva música y que si me concedería el honor de escuchar algún tema mío”.

/ Michael durante su actuación en la Super Bowl en 1993 / Rick Stewart (Getty Images)

Se convirtió en objeto de polémica tras el estreno del documental Leaving Neverland, aunque su marcha nos ha dejado 10 años de inspiración, emoción y recuerdos a su legado. Así lo demuestran los números y también los artistas que aseguran encontrar en sus temas una motivación para continuar deleitándonos con sus nuevos proyectos. 10 años después, Jackson continúa siendo una leyenda de la música.

Porque, como añade Blas Cantó, “Michael ES la música”.