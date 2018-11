BlackPink ya supera a todo el K-Pop

El Girl Power está comenzando a adueñarse del panorama musical. Después de colarse en las listas de éxitos junto a Dua Lipa y su tema Kiss And Make Up, la banda femenina Black Pink ha conseguido superar a BTS, el grupo surcoreano con más éxito internacional. Eso sí, ¡sin competición!

Según informa Soompi, todo ocurrió el pasado 31 de agosto cuando las chicas sobrepasaron los 500 millones de visualizaciones en el videoclip de Ddu-Du Ddu-Du, siendo este y DNA de BTS los dos únicos videoclips de un artista K-Pop en conseguirlo.



Y eso lo consiguieron en un periodo de cinco meses, nueve días y 22 horas, mientras que BTS lo consiguieron en 10 meses. Por tanto, BlackPink se convierten en el primer artista de K-Pop en hacerlo en tan poco tiempo.

Lo cierto es que, según informa este medio, las chicas de BlackPink están a punto de alcanzar esta cifra también en varios de sus videoclips: Boombayah, As If It’s Your Last, Playing with Fire y Whistle. ¡Wow!

BlackPink debutaron en la lista de Billboard Hot 100 en el puesto 55, siendo el primer grupo femenino de K-Pop en conseguirlo. Y ahora lo hacen con Kiss And Make Up en la 93ª posición. Eso les convierte, además, en el único grupo femenino de K-Pop en ingresar en esta lista en varias ocasiones.

Parece que eso de batir records es algo que le apasiona a Black Pink. ¿Cuál será el próximo?