‘...Baby One More Time’, el gran éxito de Britney Spears , cumple 20 años

Britney Spears tenía tan solo 18 años cuando se catapultó a la fama con el que sería uno de los grandes éxitos de su carrera: (Hit me...) Baby One More Time. Hoy se cumplen 20 años de la publicación de este single y te contamos todos los detalles que explican por qué se ha convertido en uno de los himnos atemporales del pop internacional.

Y es que, el que según Billboard es "el sencillo más exitoso de toda la carrera de Britney", le llegó a la artista en el momento en el que más lo necesitaba. Pese a apuntar maneras como talentosa bailarina y cantante, por aquel entonces no terminaba de hacerse un hueco en el panorama musical. Después de haber sido rechazada por varias discográficas, se encontraba preparando su debut de la mano del productor Eric Foster White (conocido por trabajar con artistas como los Backstreet Boys o Whitney Houston) y el sello Jive Records.

Fue entonces cuando el compositor y letrista Max Martin y los productores Martin y Remi Yacoub llegaron como ángeles caídos del cielo. A pesar de que Britney no fue su primera opción (la canción pasó primero por los oídos del trío femenino TCL, que la rechazó por contener la frase 'hit me baby'), la cantante logró hacerla suya y canalizar en ella todo su potencial, que no dejó indiferente a nadie.

Respecto al (polémico) título de la canción, existe una curiosidad que no todo el mundo sabe: aunque los responsable de la canción decidieron omitir parte del nombre para cubrirse las espaldas respecto a posibles polémicas, lo cierto es que la frase fue producto de un error de traducción. El productor sueco pensaba que las palabras inglesas "hit" y "call" eran sinónimos.

El tema principal del single no es otro que el desamor adolescente personificado en una chica que espera que su ex novio vuelva a llamarla. Por ello, Britney decidió vestirse en el famoso videoclip de la canción (dirigido por Nigel Dick), de alumna de colegio católico. El vídeo cuenta actualmente con un total de 376 millones de reproducciones en YouTube.

Un vídeo que el 26 de noviembre cumplía 20 años de existencia y que habrá hecho sentirse un poco viejo a más de uno. Fue un 26 de noviembre de 1998 cuando se estrenaba el clip de la Princesa del Pop, momento que según la propia protagonista "parece que fue ayer".

Desde su lanzamiento, ...Baby One More Time logró posicionarse como uno de los éxitos más importantes del momento: se convirtió en número 1 en al menos 18 países, fue el hit más vendido de 1999 y le mereció a la artista un total de 5 premios durante el mismo año, incluyendo el de Canción del Año en los 40 Music Awards (después de convertirse en número 1 de la lista), Mejor Canción en los MTV EMA y Mejor Single en los Teen Choice Awards.

Hoy en día sigue siendo un clásico imprescindible dentro la historia de la música pop. Artistas de todos las épocas y géneros musicales han hecho sus propias versiones de la canción o, como recientemente hacían Troye Sivan y Charlie XCX o Anne Marie en 2002, la han utilizado como referente y símbolo de toda una generación.

Britney, por su parte, sigue disfrutando de los beneficios millonarios que le reporta actualmente en las plataformas en streaming. Además, a raíz de este tema que supuso la acertada migración al pop de una artista que al principio estuvo orientada a heredar el estilo de Sheryl Crow o Mariah Carey, la diva indestronable desarrolló su propia personalidad musical, que influenció todo su trabajo posterior.

Con nada más que decir, solo nos queda recomendarte que subas el volúmen lo máximo que tus altavoces (o tus vecinxs) te permitan y disfrutes de este éxito one more time!