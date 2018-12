Haz que las Navidades 2018 no suenen como siempre

La Navidad es una época muy especial. El árbol, las luces, los regalos, los dulces, las reuniones familiares, la música de fondo... Tus Navidades tienen una banda sonora y normalmente tienen que ver con villancicos o con canciones de otra época pero que parecen inmortales dado su éxito asociado a esta época: All I want for Christmas, Last Christmas...

En este artículo vamos a intentar darle un enfoque diferente a la banda sonora de tus navidades. Para disfrutarlas, se entiende. Aunque también tienes la posibilidad de vivir la Navidad desde un punto de vista de supervivencia.

Esa es la palabra clave: la supervivencia. Más de 30 días escuchando villancicos tradicionales a todo volumen puede resultar agotador. Por eso hemos elegido algunas canciones que nos han sorprendido en este 2018 aunque algunas ya se habían estrenado en años anteriores.

Con esto no queremos obligar a nadie a que renuncie a sus gustos. Mariah Carey es un must cada Navidad pero para una banda sonora diferente se necesitan canciones diferentes como las que han presentado Katy Perry, Gwen Stefani, John Legend, Sia... Aunque Mariah sea la que siempre da el pistoletazo de salida...

Katy Perry - Cozy Little Christmas

La joya de estas Navidades se llama Cozy Little Christmas y lleva el sello de Katy Perry. Como os decía, hemos huido por completo de todos aquellos villacincos que tienen cabida en las funciones de colegio y hemos apostado por algo más pop, alejado de la pandereta y el matasuegras.

Katy Perry quiere una Navidad diferente y manda a Papá Noel de vacaciones para servirse un par de pelotazos de alcohol y pasárselo en grande.

Una canción para bailar en el salón de casa con toda la familia.

Gwen Stefani y Black Shelton - You make it feel like Christmas

La colaboración entre Gwen Stefani y Blake Shelton se publicó hace tiempo. En 2017 ya pudimos disfrutar de ella, pero no ha sido hasta ahora, que lo ha incluido en una edición deluxe de su disco navideño cuando hemos podido ver el videoclip.

Y nos ha encantado.

Elegantes, talentosos y repletos de espíritu navideño. Así nos han conquistado Gwen Stefani y Blake Shelton con esta canción que es imposible escuchar sin una sonrisa en la boca.

John Legend - Bring me love

Es solo una de las grandes canciones que incluye John Legend, el cantante y compositor que sorprendió a todo el mundo con su éxito All of me, en su más reciente disco navideño: A Legendary Christmas.

Stevie Wonder o Esperanza Spalding son algunas de las voces invitadas en este álbum que debería figurar en vuestra colección de música navideña.

Podéis disfrutarlo al completo en el canal oficial de John Legend en Youtube.

Jessie J - This Christmas day

Es el primer disco navideño de Jessie J: This Christmas day. Y para su debut ha sabido rodearse de una lista de productores reconocidos a nivel mundial como David Foster, Kenneth “Babyface” Edmonds, Rodney Jerkins, Jimmy Jam y Terry Lewis.

Este disco ha sido creado en apenas dos semanas mientras la solista estaba de gira presentando su álbum R.O.S.E. Canciones navideñas diferentes para una banda sonora diferente de una voz diferente.

Y de las Navidades anteriores...

Sia, Mariah Carey, Ariana Grande, Demi Lovato... Casi no existe artista que no haya hecho una canción navideña o versionado un villancico. Si quieres tirar de archivo, puedes consultar las canciones navideñas que recomendamos en 2015, 2016 o 2017. Hay muchas y muy buenas playlist para darle un toque diferente a tu Navidad.

Quién sabe, igual te apetece animarte como hicieron nuestros compañeros de Anda ya y crear tu propio villancico.