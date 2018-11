Tom Walker lleva su gira a España por primera vez

Tom Walker nos adelanta su regalo de Navidad al 11 y 12 de diciembre, cuando vistará por primera vez nuestro país como parte del itinerario de una gira recién llegada de Reino Unido. Y es que en estas dos fechas podremos disfrutar del británico en concierto, un evento que no te puedes perder.

Las ciudades afortunadas de acoger el acontecimiento no son otras que Barcelona (Sala Bikini, martes 11 de diciembre de 2018) y Madrid (Sala Caracol, miércoles 12 de diciembre de 2018). Tanto si eres fan incondicional de este artista, como si te gusta la música en su más pura esencia, no dejes pasar la oportunidad de acercarte a alguna de las dos localizaciones. ¡No te arrepentirás!

Llega la gira de Tom Walker a Madrid y Barcelona / Foto promocional

Y es que desde que pudimos disfrutar de la actuación de Tom Walker durante LOS40 Music Awards 2018, no pudimos evitar caer rendidxs a sus pies. Si su interpretación de Leave a Light On bastó para emocionarnos y conquistarnos, no podemos imaginar lo que será poder disfrutar de él en concierto. Por ello, la suya es una gira que desde LOS40 te recomendamos.

Si ya te hemos convencido, no esperes más, consigue tus entradas a través de Ticketmaster, en los puntos de venta físicos (Fnac, Halcón Viajes, Viajes Carrefour), llamando al 902.150.025, o pulsando en el enlace que te dejamos a continuación. El precio final es de 23 euros (gastos de gestión incluidos).

tickets 11 Dec Barcelona Sala Bikini 12 Dec Madrid Sala Caracol

Tras terminar su recorrido sold out por Reino Unido, Tom Walker llega a España con esta gira imprescindible. Después de que el éxito de su single Leave a Light On le convirtiese en una de las promesas internacionales del año, el cantante es ahora una de las grandes referencias de la actualidad musical.

La canción, compuesta por él junto al productor Steve Mac (ganador del Brit Award 2018 a Productor del Año), se incluye dentro de su álbum titulado What a Time To Be Alive, que veía la luz el pasado mes de octubre. Además del hit, en él se incluye una lista de canciones igual de intensas y emocionantes.

Entre uno de sus muchos logros, Tom Walker ha logrado alcanza el puesto número 1 de nuestra lista 40, demostrando que es capaz de conquistar al público y engancharnos a su música.

Nacido en Escocia y criado en Manchester, el artista está deseando salir a mostrarle su música al mundo: ¡y en esta parte del planeta le recibimos con los brazos abiertos!