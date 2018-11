Lapili ft. Bryte - Ocupada [2018]

Nada puede detener a Lapili en su exploración de nuevas aplicaciones para su creatividad. Esta vez nos trae Ocupada, un tema donde nos volvemos a encontrar con su inconfundible estilo y para el que ha decidido trasladarse a Ghana en busca de inspiración.

Viendo el resultado, podemos decir que se ha dejado atrapar por el ambiente, la cultura y la gente del lugar. Su guía en este viaje ha sido Bryte, artista africano al que conoció durante una fiesta de baile y con quien no podía dejar pasar la oportunidad de colaborar.

Ella misma ha explicado cómo concibe su nueva canción: "Este tema recoge una de las disciplinas artísticas más importantes de mi carrera, que es la danza. Habla de la manera en la que me expreso y cómo resuelvo cualquier dificultad que se me presenta. El baile para mí es como respirar, un sentimiento que te invade y que es casi imposible de plasmar con palabras porque es algo que, o sientes, o no".

Y es que desde sus inicios Lapili ha querido unir en sus proyectos la danza, la música y el estilismo, llevando las riendas de cada una de esas disciplinas. Por ello, todo lo que hace muestra su personalidad inconfundible, donde se mezcla la fuerza de la reivindicación y la jovialidad del humor.

La canción Ocupada se lanza acompañada de un videoclip, pues los temas de la artista no pueden comprenderse por completo desligados de las imágenes con las que siempre los acompaña. Esta vez, el equipo que ha llevado a cabo el trabajo está compuesto por personas residentes o ligadas a Ghana.

De la grabación, Lapili ha dicho: "Este vídeo para mí es cumplir un sueño de infancia, cuando veía vídeos de Sean Paul o Lady Patra y soñaba fuerte con poder bailar en esas localizaciones. Viene a ser un “me la suda todo mucho” porque siempre voy a tener el baile y el baile me salva". Y esto es, en el fondo, un gran consejo.

Después del éxito viral de anteriores temas como No Depilada, nos alegramos de que Pilar haya decidido dar un paso más y arriesgar en sus ideas innovando hasta límites insospechados. Dale al Play y ponte a bailar, no vas a poder evitarlo.