Sandra Sabatés se suma a la cuarta ola feminista peleando como una chica

Ya nos hemos acostumbrado a ver a Sandra Sabatés en El Intermedio cada día junto a Gran Wyoming y Dani Mateo. Pero, de vez en cuando, sale de ese plató y deja las noticias por un momento para visitar a sus amigos, en este caso Dani Mateo, y contarle cosas como su celebración del Premio Ondas.

“No me acosté temprano, yo creo que eran las cuatro de la mañana pero tampoco pudo haber mucha fiesta porque al día siguiente tenía programa”, confesó la periodista. Y es que de algún lado tenía que salir su imagen de seria y responsable.

Aunque, en su paso por YU, se sintió como en casa, sobre todo cuando se puso a recordar momentos de su Granollers natal, ciudad en la que también creció su compañero aunque no coincidieron, o eso creían. Vivieron mundos paralelos y eso es algo que sigue pasando porque, a diferencia de Dani Mateo, Sabatés vive alejada de las polémicas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de sandra (@sandrasabates) el 9 Ene, 2018 a las 1:49 PST

“No he pasado por el juzgado pero todas las entrevistas que me están haciendo me preguntan por ti, no sé por qué. A mí que me registren. No le deis una bandera”, ironizó.

Y es que aunque tiene pequeñas pinceladas de sentido del humor no es su punto fuerte. De hecho, nunca imaginó que acabaría en un programa como el suyo. “No, nunca. Además, ya me conoces, soy bastante seria. Tengo sentido del humor pero cuando me pongo delante de las cámaras me tenso más y soy más seria. Pero que estoy encantada de compartir plató contigo, con Wyoming y viva el humor”.

Aunque grita eso de ¡viva el humor! hay que decir que su debut literario no va por ese camino. Lo suyo es más un poner un granito de arena a la lucha feminista. Su libro se llama Pelea como una chica.

“Va de luchadoras, de mujeres muy valientes que, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, han estado peleando para que todas las españolas tengamos derechos y libertades y dando pasitos a la igualdad que es lo que todos las españolas y todos los españoles queremos”, explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de sandra (@sandrasabates) el 26 Nov, 2018 a las 10:26 PST

En el libro recoge la historia de 31 mujeres que tienen muchas cosas en común pero también diferencias. “Lo que las une es que son mujeres, todas ellas son españolas y ese objetivo común de avanzar hacia la igualdad. Pero son mujeres de ideologías completamente opuestas: anarquistas, comunistas, seguidoras de Primo de Rivera… muy diferentes entre ellas pero que cada una, desde su profesión, intentabas luchar para dar pequeños pasos y conquistar parcelas que estaban en manos de los hombres”, confesó.

Y es que eso de contar la historia de las mujeres no ha sido la normalidad a lo largo de los años. Menos mal que la cosa empieza a cambiar. “El problema que tenemos con las mujeres es que tenemos pocos referentes. La historia la han escrito hombres y mayoritariamente son hombres los que aparecen. Tenemos la historia sesgada y lo que hay que hacer es recuperarlas, que es un poco el intento de este libro. Recuperar las voces de las mujeres que han marcado nuestra historia en esa lucha feminista, en esa lucha por su igualdad”, argumentó.

Y sin ir más lejos, la primera mujer que presenta el libro es Concepción Arenal “que se tuvo que disfrazar de hombre para poder entrar en la universidad porque no se contemplaba que una mujer tuviera estudios superiores. Hasta 1910 una mujer no podía estudiar una carrera universitaria”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AnaJuan (@anajuan_illustrator) el 26 Nov, 2018 a las 6:53 PST

Pero además, el libro cuenta con un aliciente más, “lo he hecho en colaboración con Ana Juan que es Premio Nacional de Ilustración y las ilustraciones son una maravilla”, aseguró Sabatés, “cada uno de los retratos es una auténtica obra de arte. Las miras y ves que ha captado la esencia de cada una de las mujeres”.

Pero ya sabemos cómo es Dani Mateo y, además del libro, en YU hablaron de muchas otras cosas. Analizaron noticias que no son las que habitualmente tratan en El Intermedio como el brazo robótico que te da de comer cuando estás triste o los stories de Rosalía para explicar su último álbum. Dale al play y verás el análisis que hacen de estas noticias.