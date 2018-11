Blas Cantó, Morat, Beret y Maroon 5 cuentan para el Nº 1 este sábado

Parece increíble, pero este sábado entramos en el último mes de 2018, y, por tanto, la próxima lista será la primera de diciembre. Aún es pronto para hacer balance del año, pero una cosa está clara: la música en español ha tenido una presencia importantísima estos últimos meses en nuestro chart, y prueba de ello es que los tres últimos números uno (Blas Cantó, DVicio y Morat) cantan en nuestro idioma. ¿Habrá continuidad este sábado o se romperá la racha?

Pues podría mantenerse, la verdad, porque en los puestos de cabeza se habla mayoritariamente español: entre los cinco primeros, solo una canción (Girls like you, de Maroon 5 con Cardi B) es en inglés (#4). Esta ya fue número uno dos semanas, así que si remontase y llegara de nuevo a la cima sumaría su tercera semana, algo que de momento este año solo han conseguido dos canciones: Lo malo, de Aitana y Ana Guerra, y One kiss, de Calvin Harris y Dua Lipa.

También están situados en el top 5 DVicio (#2), Blas Cantó (#3) y Beret (#5). Veremos si algo de ellos se cuelga el sábado la medalla de oro.

/ Instagram / @beret1996

En el apartado de candidatos, esta semana mandan los chicos: Pablo Alborán y Tom Walker pueden introducir en la lista sus nuevos singles. De lograrlo (si reciben apoyos suficientes con el HT #MiVoto40) ambos podrían hacer doblete, puesto que ya tienen sendos temas en la lista.

Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos el libro La hija del relojero, de Kate Morton (el último de esta fenomenal autora) y el DVD de la película PJ Masks - ¡Hola Navidad!, para disfrutar en familia con los pequeños en estas fechas tan señaladas que se avecinan.

¿Preparado para una mañana de sábado de emociones fuerte? Pues a las 10 (9 en Canarias), todos pegados a la radio del que sigue siendo el show líder del fin de semana.