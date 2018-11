Bnet: "La primera vez que practiqué freestyle me daba vergüenza que la gente me escuchase"

Es una de las jóvenes promesas del freestyle y está a punto de enfrentarse a los mejores del mundo en la RedBull Final Internacional. Bnet se ha convertido en una de las voces de improvisación referentes de España, y está a punto de presentar sus rimas al resto del mundo.

En LOS40 hemos tenido la suerte de compartir unas palabras con Javier, quien además nos ha sorprendido con algunas declaraciones sobre su pasado, presente y futuro.

Bnet fue una de las sorpresas de la RedBull Final Nacional, que tuvo lugar en el WiZink Center de Madrid. Un evento en el que se enfrentó a los freestylers de España, siendo él la última apuesta del público. Para sorpresa de todos ellos, se hizo con la victoria aquella noche del 13 de octubre y aseguró su pase a la gran Final Internacional que tendrá lugar el 9 de diciembre en Buenos Aires (Argentina).

Bnet vs Force - Final Nacional RedBull

Arkano, Chuty, Azcino, Skone, su pasado como batallero en la calle y su próximo gran enfrentamiento con los mejores del mundo son los temas que no han faltado en esta charla. Una entrevista en la que, por cierto, Bnet se ha mostrado tranquilo y sosegado, una actitud que también la traslada a los escenarios y que lo convierte en un freestyler único. No te pierdas todo lo que nos cuenta el joven madrileño.

Pregunta: Comenzaste a rapear con tan solo 17 años. ¿Cómo recuerdas la primera vez que practicaste el freestyle?

Respuesta: Me acuerdo que estaba con un colega en la calle. Nos daba vergüenza que nos escuchase la gente. Recuerdo que estuvimos probando varias calles y callejones en los que no pasase la gente. Fue gracioso por eso.

P: ¿Y tu primera batalla de gallos?

R: Me apunté de resaca. En las batallas de parques se suele dar dinero. Cada participante pone un euro y quien gane se lo lleva todo. Yo no tenía dinero y lo tuve que pedir. Llegué a la final y me fui con más dinero del que llegué. Tengo un buen recuerdo de ese día.

P: Fuiste la sorpresa de la Final Nacional RedBull Batalla de los Gallos. Sincérate, ¿qué pensabas minutos antes de comenzar el evento?

R: Estaba a lo mío. Me puse música, en concreto a Eminem, para concentrarme. Estaba pensando "Tengo que salir ahí y hacer lo mío y ya está". No pensaba hasta dónde llegaría.

P: ¿Y qué piensas ahora, a menos de un mes para enfrentarte en la internacional?

R: Lo mismo. Voy, salgo, lo hago y no pienso en nada más. Lo que salga.

Bnet / Lara Úbeda / LOS40.com

P: Vas a posicionarte como uno de los mejores freestylers de España tras ascender al ranking oficial de la Freestyle Master Series de Urban Roosters. ¿Cómo has vivido este proceso de entrenamiento y enfrentamiento?

R: Es un proceso largo porque tienes que apuntarte a muchas competiciones para ganar puntos e ir subiendo. Yo me he ido apuntando a las que había por España, he viajado bastante y me han ido saliendo bien. Ha sido un año muy guay. Ahora estoy esperando para recoger los frutos. Es un curro ir porque tienes que ir de competición en competición, no te pagan nada. Una vez subes, disfrutas.

P: Si tuvieras la oportunidad de elegir un contrincante, ¿cuál sería y por qué?

R: A Skone porque nunca me he enfrentado a él. Por la mofa. Encima tengo ahora el pelo así (risas).

P: ¿Qué has aprendido de las batallas este año?

R: Más que aprender es lo que te llevas. Conoces a un montón de gente, ves el ambiente que hay. De los compañeros se aprende mucho. Al final, nos subimos ahí, nos decimos de todo pero luego somos una familia ahí abajo. Te llevas la hermandad que tenemos entre nosotros, lejos de lo que se ve en el escenario.

P: ¿Cómo definirías las batallas de gallos a alguien que no las conozca?

R: Es divertido de ver, sobre todo, por lo espontáneo. Tú vas a una batalla y no sabes lo que va a pasar. Sabes quiénes van, que unos son mejores que otros, pero no sabes qué pasará al final porque es freestyle, es improvisado. Lo que puede animar a la gente a ir a estos eventos es que es una mezcla de música, porque surge del rap y están las instrumentales, y a la vez de deporte de contacto. Despiertas tus estímulos al momento. Es un espectáculo que mezcla muchas cosas.

Todo lo que ocurre es ficción. Vas a un espectáculo donde se matan como si fuera boxeo, pero sin tocarse. Pero se acaba y ya está. Lo que digas ahí no es la verdad absoluta de lo que pensamos. Lo que estás diciendo es algo que se adecúa a algo que está ocurriendo en ese momento, pero tiene validez para ese momento.

P: Como ya han hecho algunos de tus compañeros de profesión, ¿te lanzarías a publicar un tema?

R: Sí, yo escribo. No quiero relacionarlo con el freestyle. Son cosas distintas. Escribo con los chavales de mi grupo y tenemos intención de ir sacando cosas.

P: ¿Cómo presentarías a Bnet a la gente que aún no te conoce?

R: Un chaval que es buena gente, muy de los suyos, tranquilo, le encanta estar de mofas aunque parezca inexpresivo. Un chaval tranquilo que rapea.

P: ¿Cómo te ves de aquí a 10 años?

R: Ojalá lo supiera, ni idea, pero me gustaría verme haciendo cosas relacionadas con el rap. Poder estar sacando mi música, pero claro, es un mundo muy abstracto. A vivir el momento, que para algo soy freestyler. Voy a ir improvisando y a ver qué sale.

P: Por último, ¿quiénes crees que van a destacar en esa final internacional?

R: Yo creo que Wos, que es el local de allí con el que todo el mundo tiene esperanzas. Seguro que deja un buen papel. Azcino igual. Él y Chuty están ahí en el nivel máximo. Y también creo que Arkano porque a la hora de la verdad siempre cumple. Puede tirarse todo el año sin hacer una mierda, que va a la internacional y lo hace bien.

Bnet / Lara Úbeda / LOS40.com

Así, tranquilo y seguro de sí mismo, Bnet se prepara para enfrentarse a las mejores voces de la improvisación en Buenos Aires el próximo 9 de diciembre. Y tú, ¿qué puesto crees que alcanzará en este gran evento?