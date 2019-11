Guía de las batallas de gallos para principiantes

Las batallas de gallos es uno de los deportes mentales más virales del planeta. La improvisación y la creatividad de sus participantes convierten a este freestyle en una experiencia única.

Cuenta con millones de seguidores alrededor del planeta, y estamos seguros de que éste también puede ser tu próximo vicio. Es por ello por lo que vamos a explicarte en cuatro puntos qué debes tener en cuenta para adentrarte en las famosas batallas de gallos.

No estamos solos

Aunque España es el país que ha cosechado esta cultura por el freestyle, no es el único que actualmente lo practica. De entre todos los países del mundo, nos situamos en América Latina, un continente que también destaca por la capacidad de improvisación de sus gallos y la fidelidad de su público. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y República Dominicana se alían a España en este deporte.

Las competiciones

Países que, por cierto, también compiten en la RedBull Batalla de los Gallos, la competición internacional más grande del planeta. El Mundial de la improvisación. Cada año, los MC (o raperos) participan en las competiciones organizadas por RedBull en estos países para, finalmente, hacerse con el título de "mejor gallo del mundo" en la final internacional. ¡Pura emoción!

Pero para poder llegar a ella, primero es necesario seguir un proceso. Existen las competiciones regionales, que se celebran en tres ciudades de estos países y cuyos participantes son elegidos a través de un preselección online. Los cuatro primeros puestos de cada ciudad pasan a la siguiente ronda: la nacional. Los quintos y sextos puestos se envían a un cuarto evento: la Última Oportunidad, cuyo ganador también viaja hasta la final nacional. De este modo contamos con 16 participantes.

Por consiguiente, el que se hace con la victoria de la RedBull final nacional es elegido para viajar al país donde se celebra la final internacional. Hemos de tener en cuenta que los tres primeros gallos de esta final nacional aseguran su participación para el siguiente año. Un proceso que se repite con la Internacional, pues los tres mejores gallos de la competición también podrán volver a participar al año siguiente.

El gallo que gane la final internacional se consolida como el mejor del planeta.

GANADORES DE LA REDBULL FINAL INTERNACIONAL 2005. Frescolate 2006. Rayden 2007. Link One 2008. Hadrián 2009. Noult 2013. Dtoke 2014. Invert 2015. Arkano 2016. Skone 2017. Aczino

Además de esta competición, existen otras muchas que también triunfan en estos países. Una de ellas es la Freestyle Master Series, la liga que se disputa en España y Argentina y que está organizada por The Urban Roosters.

Chuty y Azcino

El mundo de los gallos está repleto de rostros que han marcado la historia de este deporte mental. Pero, sin duda, dos de los que actualmente lucen la corona de la improvisación son Chuty y Azcino. España y México unidas por el freestyle.

En este caso, hemos de destacar la presencia de Arkano, un MC que comenzó su trayectoria muy joven y que aceptó el reto de rapear durante 24 horas seguidas para batir un Word Record Guinness. ¡Una locura! Pero eso no es todo. El alicantino también ha conseguido alcanzar la primera posición de La Lista de LOS40 en varias ocasiones junto a Alejandro Sanz y Melendi con el tema Déjala Que Baile.

Nuevas voces

Este deporte mental también nos ha regalado verdaderas promesas que ya optan a convertirse en algunos de los mejores gallos. Algunos de ellos son Gazir, Bnet, Sara Socas y Trueno, entre otros. Voces que han surgido del anonimato y que ahora se han convertido en el mayor temor de muchos veteranos de la industria.



Insultos y abrazos

Como habrás podido comprobar, en la improvisación no hay normas. Los gallos dejan salir las palabras que en ese momento circulan por sus mentes y no pueden frenarlo. De este modo, cuando se enfrentan a otro gallo, es fácil caer en el insulto. Pero eso no es algo que a ellos les cause molestia. Entienden que forma parte del espectáculo y la improvisación.

Es por ello por lo que siempre abundan los abrazos entre los participantes. La buena vibra y la amistad son dos factores que nunca faltan en las batallas de gallos. No hay rivalidad, ni tampoco competitividad. Solo si son sanas.

Ahora que has leído las primeras nociones para entender las batallas de gallos, ¿te atreves a adentrarte en ellas? Eso sí. Ten cuidado porque no podrás deshacerte de tu nuevo vicio.