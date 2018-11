De Ariana Grande a Dua Lipa: 10 canciones nacidas de una ruptura

Sabemos que las rupturas sentimentales nunca son fáciles, ni para quien deja ni para el dejado. Desprenderse de una persona que ha formado parte de tu vida durante mucho tiempo es difícil, pero a veces es la mejor opción. Ya sea porque se acabó el amor de tanto usarlo, porque hay una tercera persona de por medio o porque se trataba de una relación tóxica: existe una canción para cada ruptura.

Y es que, por suerte o por desgracia, algunos de nuestros artistas favoritos han experimentado lo mismo que el resto de mortales: el desamor de una ruptura. ¿La diferencia? Que muchos de ellos han transformado su odio, su decepción o su agradecimiento por sus ex en una canción.

De Ariana Grande a Taylor Swift, pasando por Sam Smith o Ed Sheeran, todos ellos han roto con alguna de sus parejas, creando después un temazo. Repasamos X canciones surgidas de rupturas y la historia que hay detrás de ellas. Quién sabe, quizá te identifiques con alguna de ellas (o con varias).

Thank U, Next de Ariana Grande

Todos queremos tener una ex como Ariana Grande. La artista, en lugar de odiar a quienes fueron sus parejas, prefiere dedicar una canción de amor y agradecimiento a todos aquellos que formaron parte de su vida sentimental. La cantante, tras romper su compromiso con Pete Davison, volvió a encerrarse en el estudio.

De hecho, la canción es una oda al amor propio. La de Boca de Ratón enumera las cosas buenas que les enseñó cada uno de ellos (One taught me love, One taught me patience ,And one taught me pain, Now, I'm so amazing" / Uno me enseñó a amar, otro me enseñó paciencia, y otro me enseñó dolor. Ahora yo soy impresionante) para terminar gritando su amor a la persona que más tiene que querer: a sí misma. Muchos y muchas deberíamos aprender de la buena de Ari.

IDGAF de Dua Lipa

IDGAF, uno de los temas más famosos de Dua Lipa, es todo un mensaje a aquellos ex que te han amargado la existencia. Al igual que Ariana, la artista lanza un mensaje de amor propio en el que “no necesita el amor” de esa persona para estar completa.

Dua Lipa ha asegurado en varias ocasiones que algunos de sus temas de su álbum nacieron de un desamor que sufrió. Y se nota. Tanto New Rules como IDGAF son el claro ejemplo de que superó aquella relación tormentosa.

Too Good at Goodbyes de Sam Smith

No es ningún secreto que Sam Smith es un poco intensito en sus canciones. ¡Y nos encanta! Es más, uno de sus mayores éxitos, Too Good at Goodbyes, está inspirado en aquellas relaciones que tras darse otra oportunidad vuelven a romper.

¿El bonito mensaje de esta canción? Que si ya has sobrevivido a una ruptura, la siguiente vez te dolerá un poquito menos. Y es que, como todo en la vida, de todo se aprende.

FU de Miley Cyrus

La buena de Miley también lo ha pasado mal en sus relaciones. La cantante cantó FU en Bangerz Deluxe, un tema que habla sobre un engaño y cómo la cantante se dio cuenta revisándole el móvil.

Die For You de The Weeknd

Posiblemente Die For You sea una de las mejores canciones de The Weeknd. El cantante de Starboy habla sobre lo difícil que es superar una relación. Sobre todo cuando se quiere a la otra persona, pero no funciona.

El tema lo escribió The Weeknd tras su romper con la modelo Bella Hadid. Eso sí, parece que con el tiempo supieron resolver sus diferencias y decidieron darse una nueva oportunidad.

We Don’t Talk Anymore de Charlie Puth y Selena Gomez

Cuando dos personas ponen punto final a su relación y deciden continuar hablando como amigos, tienen que tener claro que se encuentran en el mismo punto. Es decir, que ninguno de los dos siente algo más.

Esta canción de Charlie Puth y Selena Gomez habla precisamente de eso: de alguien que no quiere volver a hablar con su ex pareja “como solía hacerlo antes”.

Getaway Car de Taylor Swift

¿Qué sería la discografía de Taylor Swift sin sus rupturas? Algunas de las mejores canciones de la artista han nacido de relaciones fallidas. Una de ellas es Getaway Car de su disco Reputation.

La artista habla sobre aquellas relaciones “puente” que muchas personas utilizan para olvidarse de otras personas: “Think about the place where you first met me, in a getaway car. No they never get far. No, nothing good starts in a getaway car” (Piensa en el lugar donde me conociste por primera vez: en un coche de huida. No, nunca llegan lejos. No, nada bueno empieza en un coche de huida).

Happier de Ed Sheeran

Uno de los momentos más difíciles después de una ruptura es cuando ves a tu ex pareja con otra persona. Lo peor es ver que ahora es más feliz que cuando estaba contigo.

El bueno de Ed Sheeran lo sabe bien y por eso escribió la preciosa balada Happier en su disco Divide. El tema habla de cómo se siente una persona al ver que su ex pareja sigue adelante. Ley de vida. Eso sí, tal y como dice el pelirrojo en la canción: “My Friends told me one day I’ll feel it too” (Mis amigos me dicen que algún día también lo sentiré)

Shout Out To My Ex de Little Mix

Antes de que Ariana Grande lanzara Thank U, Next, las chicas de Little Mix ya les dieron las gracias a sus ex por haber estado en su vida en el tema Shout Out To My Ex. Distinta canción, mismo mensaje: cada relación por la que pasamos nos hace más fuertes.

Liability de Lorde

Lorde también ha hablado de rupturas en sus canciones. Sin ir más lejos, la artista de 22 años, escribió el tema Liability para su disco Melodrama. La de Nueva Zelanda habla sin tapujos de que su personalidad dramática puede asustar a la gente.

A pesar de eso, ella se quiere tal y como es y acepta esa parte suya. Lo demás viene después.