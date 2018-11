Mark Ronson ft Miley Cyrus - Nothing breaks like a heart [2018]

Miley Cyrus decidió volver a las redes sociales para anunciar nuevo tema. Pero que nadie se lleve a equívoco que no es el avance de un próximo disco suyo. Se trata más bien de su colaboración con Mark Ronson que sí que tiene lanzamiento en ciernes.

Nothing breaks like a heart les ha unido, una canción que habla de corazones rotos que poco tiene que ver con el estado actual de Miley que está consolidando su relación con Liam Heamsworth. Otra cosa es lo que le sucede al productor que, el año pasado, mientras componía The Heartbreak Era (su próximo disco), se divorció de la modelo francesa Joséphine de La Baume. Y sí, él mismo lo ha reconocido, ese proceso ha sido clave en la creación de estas nuevas canciones.

Pero si Mark Ronson tiene muchos seguidores, más todavía Miley Cyrus a la que empezábamos a echar de menos. Había ganas de saber por dónde iba a tirar tras su acercamiento al folk. Parece que no se ha alejado demasiado del sonido más americano que es el que nos propone Ronson en este tema. No olvidemos que él también es el productor de Lady Gaga y que Ha nacido una estrella está lleno de América.

Lo que nos ha quedado claro es que a Miley le sigue gustando la provocación y aunque no es tan literal ni desbordada como en otras ocasiones, no la deja de lado en este nuevo vídeo que ha dirigido We Are From LA. Y hay que reconocer que sería muy aventurado intentar descifrar el significado de las imágenes, aunque, allá cada uno.

Miley Cyrus no es más que una de las varias chicas que han acompañado a Ronson en este nuevo trabajo. Ella, Lykke Li o King Princess le han prestado su voz para dar forma a su nuevo material.