Una historia de amor en torno a una PlayStation

En la última semana Sony PlayStation se ha convertido en una fuente inagotable de noticias: el supuesto desarrollo de PlayStation 5 tras confirmar que no van al E3 2019 y sus supuestos diseños falsos, el lanzamiento de PlayStation Classic, las ofertas del Black Friday...

Pero no hay nada comparable con la historia viral que ha dado la vuelta al mundo y que tiene como eje central a una PlayStation 4, ahora que la plataforma cumple 5 años.

Andrea y su novio son los protagonistas de esta historia. El chico no dudó hace un par de años en vender su consola para poder pagarse el billete a Londres para ir a verla.

Hace 2 años mi novio vendió su Playstation para ir a visitarme a Londres, hoy cumplió 21 y quise regresárselo💕 pic.twitter.com/SxqveE8DTd — Andrea DLS (@serna_02) 28 de noviembre de 2018

El detalle no se le olvidó a Andrea que ha decidido regalarle a su pareja la misma consola que tuvo que vender ahora que acaba de cumplir años.

La cara de felicidad no se paga con dinero y es que el joven ya podrá volver a disfrutar de juegos como Horizon Zero Dawn, Bloodborne, God of War, Detroit Become Human, Gran Turismo Sport...

En los cinco años de existencia de PlayStation 4, la compañía ha vendido más de 86 millones de unidades de ambos modelos: Slim y Pro.