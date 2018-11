Los falsos diseños de PlayStation 5 de los que todo el mundo habla

Si no me fallan las cuentas con este son ya más de 10 años desde que trabajo en la información de videojuegos y algunos más desde mi vertiente gamer y nunca jamás vi una filtración de una consola que fuera acertada. Y no parece que con PlayStation 5 vaya a cambiar la cosa.

En primer lugar porque, probablemente, cuanto más seguros estemos de que la nueva consola, en la que supuestamente está trabajando Sony PlayStation, va a llamarse PlayStation 5 la compañía japonesa nos haga un regate a todos y la rebautice como PlayStation Zero o cualquier otro nombre molón que se os ocurra.

Y en segundo lugar porque los diseños que suelen hacer los usuarios de internet para intentar anticiparse en exclusiva suelen tener muchas lucecitas y detalles brillantes que, normalmente, no suelen ser demasiado del gusto de los desarrolladores de hardware.

El caso es que llevamos unos meses en los que no se habla de otra cosa que no sea la futura PS5. Sony PlayStation primero dijo que nunca existiría esa consola, luego matizó esas palabras y más tarde confirmó que no iría al E3 2019 con lo que eso supone en lo que a rumorología se refiere.

Y, claro, a la gente de internet le ha faltado tiempo para lanzarse a diseñar la futura PlayStation. Algunos con más inventiva que otros pero todos falsos como un billete de 42 euros.

Pero que sean falsos no quiere decir que no nos guste hablar de ello. Pasa siempre, con todas las consolas... y seguimos picando.