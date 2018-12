“¿Era Mimi o un gato?” La extraña imitación de la triunfita a Britney Spears en ‘Tu cara me suena’

La imitación de Mimi Doblas a Britney Spears era una de las más esperadas en Tu cara me suena pero... no cumplió expectativas.

La voz de la líder de Lola Índigo estuvo más cerca de ser la de "un gato" - como decían las redes- que la de la cantante estadounidense.

Mimi suena como un gato cuando le pisan el rabo #TCMS10 — Pablo Sebastián (@sebpablo) 30 de noviembre de 2018

Una actuación deslucida por el tono

Esta semana se cumplían 20 años del hit de Spears, "Baby, one more time" y desde el talent de Antena 3 quisieron homenajearlo con una imitación.

La elegida fue Mimi para esta hazaña que parecía que prometía numerazo, pero no fue así.

En cuanto salió al escenario, su voz al imitar a Britney no logró el tono adecuado por lo que no convenció.

Por el lado que sí que acertó, como siempre, fue en la interpretación de la coreografía, eso sí que se pudo salvar.

"Te he visto como sufrir", le decía Ángel Llácer al valorarla, "es la primera vez que he visto que la actuación te dominaba a ti". Cheona también se unía: "Es de las actuaciones que he visto que te ha costado más" y Latre señalaba que era "difícil lograr la voz, como si estuvieras resfriado".

Pero es que, algo se le tenía que dar mal a Mimi, nadie es perfecto, ¡esperaremos a la siguiente gala para ver si su imitado es más de su estilo!