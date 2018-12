Estas son todas las películas a las que hace referencia ‘Thank U, Next’ de Ariana Grande

Sin lugar a dudas, el videoclip de Thank U, Next era uno de los más esperados del año. Tras que Ariana Grande lanzase (casi por sorpresa) el tema el pasado mes de noviembre, no ha parado de sonar. De hecho, la canción le ha dado a la cantante su primer número 1 en Billboard. ¡Casi nada!

Por eso la gente estaba completamente expectante con el videoclip: ¡tenía que ser uno de los más recordados de la artista! Tras crear un gran hype durante los últimos días, subiendo fotogramas del nuevo vídeo, donde veíamos a la de Boca de Ratón luciendo como algunas de las protagonistas de las películas de adolescentes de los 2000’s, ¡por fin ha estrenado el vídeo!

Dirigido por Hannah Lux Davis (con quien ha trabajado ya en Breathin o Side To Side), tenemos que reconocer que se trata de uno de los vídeos más divertidos del año.

El vídeo está lleno de cameos que van desde Kris Jenner hasta Troye Sivan. Pero lo mejor es que todos aquellos que crecieron durante la primera década del 2000 reconocerán casi todas las películas a las que hace homenaje Ari. Aun así, por si se te ha escapado alguna, te vamos a decir de qué películas se trata:

Chicas Malas (Tina Fey, 2004)

Protagonizada por Rachel McAdams y Lindsay Lohan, Chicas Malas se ha convertido en toda una referencia del cine teenager. Ariana Grande lo sabe y ha querido rendirle homenaje en la primera parte del videoclip.

El libro negro que utilizaba la malvada Regina George (McAddams) para escribir rumores sobre sus compañeros, lo utiliza Ariana para hablar sobres sus ex novios. Además, también ha parodiado la escena del pasillo y la del baile de Jingle Bell Rock.

Pero la cosa no se queda ahí. La buena de Ari ha invitado a Jonathan Bennett, el protagonista masculino de la película, para que aparezca. ¿Y quién aparece como madre de Ariana? Nada más y nada menos que la matriarca de las Kardashian: Kris Jenner.

Fotograma de 'Chicas Malas' / Paramount Pictures

A Por Todas (Peyton Reed, 2000)

Kirsten Dunst era la adolescente de moda en el 2000 y necesitaba una película a medida. A Por Todas nos acerca al mundo de las competiciones entre animadoras de los institutos.

La segunda parte del videoclip de Ariana Grande homenajea a esta película. Desde el momento en el que aparece cepillándose los dientes con Matt Bennet (que en la cinta lo protagonizan Dunst y Jesse Bradford) hasta la competición con el equipo rival en el campo de fútbol.

Kirsten Dunst y Gabrielle Union en 'A Por Todas' / Universal Studios

El Sueño de mi vida (Gary Winick, 2004)

Una de las comedias románticas de Jennifer Garner y Mark Ruffalo preferidas por los millennials más tardíos. La película cuenta la historia de Jenna Runk, una adolescente de 13 años que sueña con ser mayor, rica y guapa. Al día siguiente, por arte de magia, su deseo se ha cumplido: tiene 30 años y una vida de ensueño.

Ariana Grande hace referencia a esta película llevando la casita de muñecas que aparece en ella. El mejor amigo de la protagonista (Ruffalo) se la construye en su décimo tercer cumpleaños al personaje de Grner. Además, Grande imita el peinado de la protagonista.

Mark Buffalo y Jennifer Garner en 'El Sueño de mi vida' / Columbia Pictures

Una Rubia Muy Legal (Robert Liketic, 2001)

Una Rubia Muy Legal es una de las películas más conocidas de Reese Witherspoon. La historia de cómo Elle Woods, una joven superficial, acude a derecho a Harvard para conquistar a su novio ya forma parte de la historia del cine.

La intérprete de Breathin ha recreado algunas de las escenas más míticas de esta película. Una de ellas ha sido la de la peluquería, donde la protagonista enseña a todas las chicas a flirtear. ¡Si hasta ha contado con Jennifer Coolidge, una de las actrices que aparece en la peli!

El videoclip de Thank U, Next es una delicia para todos aquellos nostálgicos de los 2000’s. ¿A qué esperas para darle al play?