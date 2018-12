Benjamín Vicuña, el nuevo guardia de ‘Vis a vis’, hace su ranking de presas

"Funcionario de prisiones y mano derecha y ejecutora de Sandoval. Tiene el aplomo y la confianza de quien ha partido muchas caras, de quien sabe que la cárcel tiene sus propias normas y no son precisamente las que figuran en el reglamento. Sabe quién es la fuerte, quién es la peligrosa, quién va a dar problemas… Sabe cuándo se puede ceder y cuándo no. Sabe cuándo se puede bromear y cuándo no". Así es Hierro, el personaje que interpretará Benjamín Vicuña en la nueva temporada de Vis a vis.

El fenómeno chileno regresa a España tras participar en Los hombres de Paco para interpretar un papel clave en la serie carcelaria de FOX España que produce Globomedia.

Aprovechando el estreno de los nuevos episodios, que llegan al canal este mismo lunes 3 de diciembre, en el 3x13 de LOS40 Zapping entrevistamos al actor que se estrena en Cruz del Norte. ¡Dale al play!