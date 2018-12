6 cosas que debes saber de la lista de esta semana: Dua Lipa, Alborán y Tom Walker mueven ficha

1. Maroon 5 y Cardi B son los grandes protagonistas de la lista de LOS40 de esta semana, después de sumar su tercera semana no consecutiva en la cumbre con Girls like you. Pero otros nombres dieron brillo al chart en el repaso del pasado sábado.

2. Dua Lipa, que mantiene tres canciones entre las 40 más importantes del momento, dio además un paso de gigante al avanzar cinco posiciones con Electricity, su colaboración con el dúo de productores Silk City (Mark Ronson y Diplo). Ahora están en el #22 y se convierten en la subida más fuerte de la semana.

3. Diplo sigue haciendo doblete, ya que como miembro de Major Lazer tiene en lista Blow that smoke, con Tove Lo (#30).

4. La entrada más alta ha sido la de Pablo Alborán, con la nueva versión de Tu refugio (al #27); otro que hace doblete, pues La llave, con Piso 21, aún está con nosotros (#37).

5. También entra, y también hace doblete, Tom Walker: su tema Angels (#34) convive en la lista con Leave a light on (#29), que fue número uno.

6. Y el récord de permanencia sigue en poder de Sofía Reyes, que suma ya 39 semanas con 1, 2, 3, y puede que esta sea la última porque es el farolillo rojo. Tony Aguilar te cuenta todo esto, y más, en el vídeo de arriba.