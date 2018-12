La segunda temporada de The Marvelous Mrs. Maisel ya está aquí

Con las energías renovadas que otorgan el haber arrasado como comedia en la última edición de los premios Emmy que se entregaron hace algunas semanas – ocho galardones, nada menos – vuelve The Marvelous Mrs. Maisel a Amazon Prime Video con su segunda temporada.

Una nueva temporada en la que la liberación de Midge (Rachel Brosnahan) estará más patente que nunca enfrentándose a un mundo que no puede aceptar a una madre que en esta nueva temporada tendrá no uno, sino dos trabajos. Sí, Midge será teleoperadora y seguirá intentándose abrirse camino en el mundo de la comedia stand up desde su residencia en el Gaslight.

Amazon Studios /

La nueva temporada vuelve a contar con las vibrantes ideas de Amy Sherman-Palladino que ha conseguido llevar a lo más alto de la crítica televisiva una comedia que se ofrece en un servicio de streaming por vez primera. Un viaje a París, una gira como comediante por los pueblos más recónditos de la América profunda o un nuevo interés romántico para Midge serán los ejes del guion de esta nueva temporada.

Alex Borstein vuelve a dar vida en esta serie a la gruñona Susie, dueña del Gaslight y representante de Midge, Tony Shalhoub y Marin Hinkle serán sus padres de nuevo, y Michael Segen seguirá ejerciendo de expareja y padre de los hijos de la protagonista. Zachary Levi se une al reparto como nuevo crush de la protagonista.

Amazon Studios /

The Marvelous Mrs. Maisel estará disponible a partir del día 5 de diciembre en Amazon Prime Video.