Malú haciendo reggaetón... ¿por qué no?

La Jefa está pasando por una de las mejores etapas de su vida. Tras anunciar la rotura de ligamentos que le obligaría a aplazar el comienzo del Oxígeno Tour, Malú finalmente se ha subido a los escenarios para deleitarnos con sus mejores actuaciones en directo. Pero, ¿alguna vez te habías imaginado a la madrileña compartiendo escenario con Daddy Yankee? ¿Y con J Balvin? Pues ahora ya no está tan lejos de la realidad.

La solista ha confesado en los estudios de LOS40 que, aunque el flamenco corra por sus venas, se divierte el reggaetón le divierte, y mucho. "Hay canciones que no tienen letras tan censurables", lo defiende.

"¿Por qué no?" fueron las palabras que salieron de la boca de Malú cuando nuestro locutor y DJ David Álvarez le preguntó si se atrevería en un futuro con un tema de ritmos latinos. "No demonicemos el reggaetón. No pasa nada. [...] No lo tengo previsto pero, ¿por qué no?", añade.

Pero eso no es todo. La intérprete de Ciudad de Papel asegura que lo haría siempre y cuando no perdiese su esencia, demostrando tal y como eres. ¿Te la imaginas lanzando su próximo hit junto a Maluma? Tal y como dice ella... ¿por qué no?

El reggaetón fue uno de los tema estrellas durante la visita de Malú a los estudios de LOS40. Tanto es así que, además de hablarnos sobre su último lanzamiento, Oxígeno, no quisimos perder la oportunidad de comprobar cuánto de experta es Malú en el folclore y en los ritmos latinos. Lo hicimos a través del juego de ¿Reggaetón o Flamenco?, a través del cual le recitamos estrofas de algunos temas de estos dos géneros para que ella adivinase a cuál pertenece.

Así que ya lo sabes. Quizá Malú nos sorprenda con un nuevo tema de ritmos latinos, con el que además no tardaría en ocupar los puestos más altos de las listas de éxitos.