Suspiria, Robin Hood y Ralph rompe Internet, los grandes estrenos de cine de la semana

Esta semana podremos elegir entre el film de animación Ralph rompe Internet, otra nueva adaptación del joven Robin Hood (¿la más hot de todas?), la vuelta del director Alfonso Cuarón, el drama El regreso de Ben con Julia Roberts y una de submarinos titulada Kursk.

Para finalizar, también encontraremos crímenes y atracos en Rey de ladrones y nuestra recomendación: el remake de Suspiria.

La corrupta corona de Inglaterra verá cómo un cruzado curtido en batalla se rebela. Y así entenderemos cómo se forjó el ladrón de los ladrones, el temor de los ricos y benefactor de los pobres.

Otto Bathurst se estrena en la dirección cinematográfica con esta nueva aventura del más famoso de los ladrones, esta vez protagonizada por Taron Egerton (Kingsman), Eve Hewson (El puente de los espías) y Jamie Foxx (Baby Driver).

Rich Moore (Zootrópolis, ¡Rompe Ralph!) y el novel Phil Johnston nos presentan esta nueva propuesta de Disney, en la que Ralph se escapa de los recreativos para perderse por el emocionante mundo de Internet.

Si quieres que tus hijos se lo pasen en grande en la sala de cine, no dudes, esta es tu opción.

Drama ambientado en los años setenta y en medio de cierta agitación política en Ciudad de México. La historia se centra en una joven sirvienta y la familia para la que trabaja, en lo que son recuerdos de la vida del laureado director de la cinta.

Escrita y dirigida por Alfonso Cuarón (Gravity, Hijos de los hombres), la película cuenta con las interpretaciones de debutante Yalitza Aparicio y Marina de Tavira (Niebla de culpa).

En el reencuentro familiar de Navidad que supone el regreso a casa del hijo, su madre se percata de que no está pasando un buen momento, por lo que hará todo lo posible para poner solución al problema que puede hacer derrumbar a su familia.

Lucas Hedges (Tres anuncios en las afueras) y Julia Roberts (Pretty Woman) son los actores protagonistas de este film escrito y dirigido por Peter Hedges (La extraña vida de Timothy Green, Como la vida misma).

Basada en hechos reales acerca de la tragedia del submarino nuclear ruso 2000 K-141, que puso en peligro la vida de los marineros y la de sus familiares y que por parte del gobierno tampoco tuvieron la ayuda que se hubiera esperado.

Matthias Schoenaerts (The Drop), Léa Seydoux (Spectre) y Colin Firth (El diario de Bridget Jones: Sobreviviré) lideran el reparto actoral, bajo la dirección de Thomas Vinterberg (La comuna, La caza).

Un grupo de veteranos ladrones planea dar un último golpe antes de volver a retirarse. El objetivo será una famosa joyería de la ciudad de Londres.

James Marsh (Un océano entre nosotros, La teoría del todo) es el director y Michael Caine (Interstellar) y Jim Broadbent (Black 47), los actores protagonistas.

Nuestra recomendación:

Terror mezclado con estudios de danza en una de las escuelas de baile más prestigiosas del mundo. Baile y muerte se dan de la mano en este remake de la mítica Suspiria de Dario Argento y que ha mandado a su protagonista a terapia.

El italiano Luca Guadagnino (Call Me by Your Name, Cegados por el sol) dirige las actuaciones de Dakota Johnson (Cincuenta sombras de Grey) y Tilda Swinton (Dr. Strange).