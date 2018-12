Sidonie comparte su pasado paranormal

Sidonie es uno de esos grupos que pueden presumir de llevar 20 años en activo dentro de nuestro país y eso ya, de por sí, es muy meritorio. Con sus altos y sus bajos se han ido manteniendo y ahora están de aniversario.

Publican recopilatorio, caja con toda su discografía y una nueva versión de Fascinado, el tema con el que pasaron de cantar en inglés a hacerlo en español. Le han añadido una ‘s’ al final y han reunido a 29 artistas para crear un tema único y muy representativo del buen rollo que hay en el sector indie (y no tan indie) de nuestra escena.

De Joan Manuel Serrat a Leiva pasando por Dani Martín, Iván Ferreiro, Izal, Love of Lesbian o Zahara…así hasta 29 y todos ellos han puesto su granito de arena para crear este himno en el que ha faltado uno. “Nos hemos dejado a uno, que aparte, es un colega: Ángel Stanich. De los porros…que se nos va la cabeza”, aseguraban en YU.

“Tenemos la suerte de ser lo suficientemente queridos para que nos hagan este regalo”, añadían, “eso es porque en el camerino de Sidonie siempre hay cervezas”.

Y es que ese tono de broma permanente es una de sus señas de identidad. Por mucho que digan que, cuando no están de bolo, llevan una vida normal, cuesta creerlo. Y es que de normales no tienen nada. No hay más que conocer su pasado más paranormal.

Marc Ros asegura que un día experimentó una regresión que le confirmó que era la reencarnación de un hombre que murió en un accidente con un coche de caballos. “Es un recuerdo extraño. Se supone que viví en una ciudad importante en Europa, como París o Londres. Iba muy guapo vestido”, aseguraba, “vi el momento en que ese caballero muere, aparece una luz y después una criatura en los años 70 del siglo XX”.

Pero es que ahí no queda la cosa porque aparte de la regresión, también reveló que, en una ocasión, vio un ovni. Sin duda, sería un invitado perfecto en el programa de Iker Jiménez.

“Estaba en una población cercana a Barcelona y vi una luz luminosa que se movía de una manera extraña. Salió en las noticias locales. Yo no sé si fue procedente del espacio exterior pero era un objeto no identificado ni por mí, ni por mucha otra gente que lo vio”, confesaba.

Sin duda, estos tres amigos tienen muchas historias que contar pero, lo mejor de todo, es escucharlas de su boca porque tienen un arte especial para los relatos. Dale al play y disfruta.