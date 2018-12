Hace unos años fue lanzado para PSVita 'Persona 4: Dancing all night', un juego spin off de la saga Persona, que tuvo muy buenas críticas, y nos ponía a controlar los bailes de nuestros protagonistas.

La saga es conocida por sus juegos de rol y exploración mazmorras, así que sus andanzas en juegos de baile fueron toda una sorpresa. Ahora, nos llegan dos entregas de este estilo, nada menos.

Persona 3 y Persona 5 ahora se bailan

'P3: Dancing in Moonlight' y 'P5: Dancing in Starlight' salen simultáneamente, ya que son dos mitades de la misma historia. Cada una se cuenta con sus respectivos protagonistas, pero ambos grupos de personajes han sido arrastrados a una competición de baile.

No es un crossover directo, pero tienen que competir entre ellos, y aprovechando la calidad de las bandas sonoras de ambos juegos, la idea ya no parece tan descabellada... ¿o sí?.

Al contrario que 'P4: Dancing all Night', ninguno de los dos tiene modo historia, así que saltamos directamente al modo baile, o al modo social, a nuestra elección.

Persona 3 y Persona 5 ahora se bailan

Y más directo difícil, el modo baile no tiene pérdida, elegimos una canción, vestimos a los personajes y a bailar. Fácil de decir, pero no siempre de ejecutar.

El juego nos pedirá concentración y ritmo, tendremos que pulsar las notas en el momento adecuado, ya sean individuales, al unisonó o múltiples pulsaciones a la vez.

Conforme vamos avanzando, se abren nuevos niveles de dificultad y opciones para modificar la experiencia. Si veis que tenéis problemas podéis ir ganando bonus para que baje la velocidad de las notas, por ejemplo.

Persona 3 y Persona 5 ahora se bailan

Y si queréis un desafío mayor, que también es una opción, lo que podéis hacer es que las notas desaparezcan o se muevan de manera sinuosa, para que os cueste más acertar. Tener éxito desbloquea ítems y niveles que explorar.

El modo social también es clave para acceder a todo lo que estos juegos pueden ofreceros. Al llegar a ciertos bonus específicos, como usar un cierto número de accesorios o construir combos, podréis disfrutar de escenas cinemáticas de los personajes, y así conocer más sobre ellos.

'Dancing in Moonlight' y 'Dancing in Starlight' no están hechos para tomarse en serio las aventuras en las que se ha convertido la saga. Son como un extra con el que os lo pasareis muy bien, algo parecido a los Guitar Hero, pero manejando a los personajes de la saga de Atlus.

Por supuesto, aunque no hayáis tocado nunca un Persona, no tendréis ningún problema con ninguno de los dos. Lo importante es la música, y en eso no hay barrera que os impida disfrutarlos.