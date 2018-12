Fortnite, K-Pop y Will Smith, los protagonistas de Youtube Rewind 2018

YouTube Rewind es ya un clásico cada final de año. Una nueva tradición como la de poner las bolas del árbol de navidad, sacar una bandeja de polvorones, turrones y otros dulces, ver el encendido de las luces o lanzarnos a las compras.

Y este 2018 no iba a ser una excepción. Youtube acaba de lanzar su vídeo con lo mejor de los últimos 365 días. Memes, virales, canciones que han sido éxitos... así como los youtubers y las personalidades que han creado tendencia estos meses.

Fortnite, el videojuego más importante del momento que ha enganchado a jugadores, deportistas, celebrities..., y Will Smith son los grandes protagonistas del vídeo de este año en el que la banda sonora está protagonizada por el fenómeno musical del 2018: el K-Pop. El fútbol, los vídeos de comida, los retos y challenge como el de Drake...

Pero además 10Ocupados, Adam Rippon, Afros e Afins por Nátaly Neri, Alisha Marie, Ami Rodriguez, Anwar Jibawi, AsapSCIENCE, AuthenticGames, BB Ki Vines, Bearhug, Bie The Ska, Bilingirl Chika, Bokyem TV, CajuTV, Casey Neistat, Caspar, Cherrygumms, Collins Key, Dagi Bee, Desimpedidos, Diva Depressão, Dolan Twins, Domics, Dotty TV, Elle Mills, Emma chamberlain, Enes Batur, EnjoyPhoenix, EroldStory, FAP TV, FavijTV, Fischer's, Furious Jumper, Gabbie Hanna,GamingWithKev, GEN HALILINTAR, Gongdaesang, Gymvirtual, Hannah Stocking, HikakinTV, How Ridiculous, Illymation, ItsFunneh, JaidenAnimations, James Charles, John Oliver, Jordindian, Jubilee Media, JukiLop, julioprofe, Katya Zamolodchikova, Kaykai Salaider, Kelly MissesVlog, Krystal Yam & family, LA LATA, Lachlan, LaurDIY, Lele Pons, Life Noggin, Lilly Singh, Liza Koshy, LosPolinesios, Lucas the Spider, Luisito Comunica (Rey Palomo), Luzu, Lyna, Manual do Mundo, Markiplier, Marques Brownlee, Marshmello, Mason Ramsey, Me Poupe!, Merrell Twins, Michael Dapaah, MissRemiAshten, mmoshaya, Molly Burke, Ms Yeah, Muro Pequeno, Nick Eh 30, NikkieTutorials, Ninja, Noor Stars, Pautips, Pinkfong Baby Shark, Pozzi, Primitive Technology, RobleisIUTU, Rosanna Pansino, Rudy Mancuso, Safiya Nygaard, Sam Tsui, SamHarveyUK, SHALOM BLAC, Simone Giertz, skinnyindonesian24, Sofia Castro, @StrayRogue and @DitzyFlama (Bongo Cat), sWooZie, Tabbes, Technical Guruji, The Try Guys, TheKateClapp, TheOdd1sOut, Tiền Zombie v4, Trevor Noah, Trixie Mattel, Wengie, WhinderssonNunes, Will Smith, Yammy y Yes Theory aparecen en el vídeo.

El vídeo se estrenó en la tarde del pasado 6 de diciembre y desde entonces acumula más de 20 millones de reproducciones convirtiéndose en uno de los vídeos en tendencia.

Sin embargo, la aceptación numérica no tiene nada que ver con la aceptación de la comunidad ya que casi un 10% de los que han visto el vídeo han dejado su voto negativo para el Youtube Rewind 2018 (más de 1,6 millones de votos negativos).

Nosotros echamos en falta algo de reggaeton... Y al Rubius, ¿no?