Ariana Grande asegura que 2018 ha sido “el mejor y el peor” año de su vida

Este 2018 ha sido un año agridulce para Ariana Grande. Aunque en lo profesional le ha ido muy bien (la artista ha conseguido su primer número 1 en la lista Billboard gracias a Thank U, Next y ha lanzado su disco Sweetener), en lo personal no ha tenido tanta suerte. Ha vivido dos rupturas y la muerte de su ex novio Mac Miller. Todo esto bajo la atenta mirada de los medios.

Pero Ariana es una superviviente, una mujer que no solo se levanta tras una caída, si no que se hace más fuerte. Por eso, el pasado viernes 7 de diciembre, Ariana recogió el premio Billboard a mujer del año.

Durante la entrega de ceremonia, donde la artista vistió un precioso vestido de Christian Siriano, dio un emotivo discurso con la voz entrecortada, asegurando que este año ha sido “el mejor y el peor” de toda su vida:

“Esto es muy especial. Quiero decirles que este ha sido uno de los mejores años de mi carrera profesional y uno de los peores de mi vida”.

Pero Grande dejó claro desde el principio que su intención no era dar pena, sino intentar dar esperanza a todas aquellas personas del mundo que estén atravesando por un momento complicado en su vida.

“Solo digo esto porque creo que muchas personas me ven en mi posición, como la Mujer del Año, una cantante en la cima de su carrera…llegando a su, yo que sé, y piensan ‘ella tiene todo resuelto: está en el top, lo tiene todo. Es cierto. Tengo todo, pero en lo que se refiere a mi vida personal no tengo ni idea de qué carajo estoy haciendo”, continuó la intérprete de Brethin en el discurso.

“Así que ha sido un año de contradicciones. Solo quiero decir que si no tienes claro cuál será el próximo capítulo de tu vida, no estás solo”, dijo Ari.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 7 Dic, 2018 a las 8:03 PST

Para finalizar, la estrella del pop quiso compartir con sus seguidores aquellos objetivos que tiene planeados para el futuro:

“Este año espero darme un poco más de amor a mí misma y el perdón que tan fácil y frívolamente le he dado a los hombres en el pasado”

Con esta última frase, Ariana Grande hizo referencia a su hit Thank U, Next, una canción que invita a querernos más a nosotros mismos. Y es que Ariana Grande, a pesar de tener solo 25 años, ha vivido demasiadas experiencias en su vida. Sin lugar a dudas, una de las personas del año. Y es que God Is a Woman y se llama Ari.