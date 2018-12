Amaia Romero, Love Of Lesbian, Carlos Sadness y Pavvla estarán en el disco de Alfred

Cada vez queda menos para que podamos escuchar completo el disco de Alfred García. El catalán, que ya lo presentó ante los medios el pasado miércoles 5 de diciembre, lanzará este viernes 1016.

Compuesto por 16 temas, el cantautor ha ido desvelando en sus redes los nombres de las canciones. Lo ha hecho con ayuda de algunos de sus amigos y compañeros de la industria, quienes se han fotografiado con el título de algún tema y lo han subido a Instagram. Además, desde el pasado miércoles hemos podido disfrutar de su primer videoclip: De la Tierra Hasta Marte.

Pues bien, este martes 11 de diciembre, el ex triunfito ha anunciado las cuatro colaboraciones que habrá en su disco. Lo ha hecho con un vídeo, publicado a través de su cuenta de Twitter, donde elogia a los artistas que estarán en su disco.

Y sí, Amaia Romero también aparecerá en él. Pero no será la única. Ni mucho menos. Alfred ha contado con Carlos Sadness, Love Of Lesbian y PAVVLA.

¿Y qué cantará con cada uno de ellos? Con Amaia, su hasta entonces pareja sentimental, interpretará Et Vull Veure (Te Quiero Ver), una canción en catalán que irá acompañada del piano. Vamos, que puede que nos recuerde a aquel precioso momento que nos regalaron cantando City Of Stars en Operación Triunfo 2017.

“Es una canción que compuse para ella el día de su cumpleaños y me parecía muy romántico la idea de que ella la cantara conmigo. Es una regalo de los dos. Es un bonito recuerdo que define una etapa de mi vida”, dice Alfred en el vídeo, incrementando aún más nuestras ganas de escucharla.

Por otro lado, el joven de 21 años cantará junto a Love Of Lesbian el tema Let Me Go; con Carlos Sadness, No cuentes conmigo; y con la compositora catalana PAVVLA, Wonder. No hay duda que Alfred ha apostado por grandes nombres de la industria para este disco.

Ya no queda nada para que podamos escuchar el disco completo de 1016 y sí, nos morimos de ganas de hacerlo.