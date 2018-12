Elisabeth Moss, de prota en ‘El cuento de la criada’ a lesbiana en un videoclip

Si hablamos de Elisabeth Moss, en estos tiempos, es irremediable que pensemos en El cuento de la criada, esa serie que protagoniza y que tantas alegrías le ha dado. Pero la actriz no sólo está centrada en el cine y la televisión, también ha encontrado un hueco para participar en un videoclip, Party of One de Brandi Carlile.

Vale que aquí en España, Carlile no sea un nombre de referencia, pero lleva seis álbumes publicados, el último de ellos, este mismo año, By the Way, I forgive you, que ha recibido 6 nominaciones para los Grammy, entre ellas, la de mejor álbum del año.

El caso es que acaba de publicar nuevo vídeo para el que siempre pensó en la actriz. “Cuando pensé en hacer el vídeo para Party of one, no podía dejar de imaginarme la cara de Elisabeth”, dijo en un comunicado, “creo que ella es la mejor actriz que hay ahora, nadie me ha impactado tanto sin decir una palabra. Nunca le pregunté a nadie más”.

Y es que, sin duda, el empoderamiento femenino está muy presente en este nuevo trabajo. El vídeo cuenta la relación fallida de dos mujeres y ha sido grabado por un equipo totalmente integrado por mujeres. Bérénice Eveno lo ha dirigido; Diane Pellegrino y Kate Siegel, lo han producido; y Cristina Dunlap ha sido la directora de fotografía.

Carlile reveló su condición sexual hace tiempo y está casada con la actriz Catherine Shepard con la que tiene dos hijos. Así que, la temática de la relación no está muy distanciada de lo que es su vida.

Moss también tenía claro, desde el principio, que quería formar parte de este proyecto. “La razón principal por la que quería participar en este vídeo es que es una canción increíble”, señaló.

Ha contado que coincidieron en el programa de Ellen DeGeneres donde quiso hablar con ella porque había estado escuchando obsesivamente la versión que había hecho del Heaven de Bryan Adams para prepararse para la película Her Smell.

“Cuando me envió esta canción y poco después me pidió que participara en la creación del vídeo, dije que sí de inmediato porque me enamoré de ella. Es una de las piezas musicales más hermosas que he escuchado… hasta el arreglo de cuerdas del final”, explicó, como recoge Billboard.

Se convierte en una amante que, tras una tormentosa discusión, quiere mantener la relación con su amante, que interpreta Nicole Disson.

No es la primera versión que nos llega de esta canción. Hace más o menos un mes, ya pudimos ver otro vídeo en el que le acompañaba Sam Smith en una versión de esas que tocan la fibra sensible.