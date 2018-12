‘Vas a quedarte’ de Aitana… ¡Estreno en primicia!

Si no puedes ver el vídeo bien, pincha aquí.

Lo prometido es deuda. Ya habíamos anunciado que un día antes de su estreno en todas las plataformas íbamos a poder ver el nuevo vídeo de Aitana en LOS40. Y aquí está. Una buena dosis de nostalgia que acompaña a la desgarradora voz de una de las finalistas de Operación Triunfo 2017 que, por fin, puede lucir su potencia de voz en esta canción que ya se ha convertido en una de las importantes estos días en nuestro país.

El vídeo lo ha dirigido Pablo Hernández y nos presenta a una Aitana más sola que nunca, anhelando una relación que se le escapa entre las manos. ¿Conseguirá su propósito y tendrá una segunda oportunidad? Tendrás que ver lo que sucede… por lo menos en la ficción, al final del vídeo.

En esta ocasión ha fichado al actor Àlex Maruny para que le acompañe en el vídeo que se ha rodado en Madrid y nos muestra la cara más natural y desprovista de artificios de Aitana.

Y esta exposición de ella misma en su vertiente más real ha convencido. De hecho, Vas a quedarte, el día de su estreno, se proclamó #1 en todas las listas digitales, llegando a superar las cifras que consiguió con el lanzamiento de Teléfono que, a su vez, superó las cifras de Lo malo. Lo que significa que su trayectoria es ascendente y que se supera con cada paso que da.

Y eso es lo que está haciendo desde que salió de la Academia, dar pasos que no hacen más que acrecentar su estatus de estrella, ya no sólo nacional, sino también en Latinoamérica. Allí se fue para componer esta canción junto a Morat, el grupo colombiano que parece haber encontrado la fórmula de hacer hits a través de pegadizas canciones de amor.

Vas a quedarte es una de las canciones del EP Trailer que ya es disco de oro en España. “Mil gracias y nunca me cansaré de decirlo. Esto es por y para vosotxs”, escribía en redes. Unas palabras a las que Morat no podía por menos que corresponder con una colección de emojis de brazos levantados y caritas lanzando besos.

Y esto no ha hecho más que empezar porque antes de que nos demos cuenta, el año que viene, podremos escuchar la segunda parte de este disco que, seguramente, llegará para demostrar que el éxito de Aitana no es algo efímero y que ha llegado para quedarse. Porque está claro que tiene talento para despuntar y la cercanía suficiente para conectar y empatizar con millones de personas. Nos ha abierto las puertas de su casa para seguir ofreciéndonos momentos mágicos y eso son detalles que no hacen más que multiplicar el número de seguidores.

Las redes arden

Desde que la propia Aitana anunció que hoy íbamos a poder ver su vídeo en LOS40 las redes no han cesado de llenarse de comentarios ante la expectación. Y una vez que lo hemos podido ver, los piropos de sus seguidores no se han hecho esperar.

"Sigo con los bellos de punta, me parece una maravilla que una persona que hace un año estaba dudando si presentarse a un casting o no, hoy haya creado semejante obra de arte...", escribía una de sus seguidoras. Y no es más que una muestra de todo el cariño que en estas horas está recibiendo la cantante por este vídeo que estamos convencidos de que se va a disparar en reproducciones.