De 'Barbie Girl' a 'Rookie': ¿Qué ha sido de Aqua?

Fueron el sueño de millones de niños y niñas alrededor del planeta y se consolidaron como unos de los mayores referentes del eurodance. Lene, René, Søren y Claus triunfaron rodeados de objetos de plástico de color rosa, con un moreno propio de los Rayos X y una mansión que imitaba a la de la famosa muñeca. Pero, ¿a qué puerto ha llegado la carrera de Aqua?

La popularidad de su música llegó con este famoso hit que se publicó en 1997, pero lo cierto es que el grupo publicaron su primer gran éxito en 1996. Roses are Red lanzaron a Aqua al estrellato al ritmo del eurodance, un tema que forma parte de su álbum debut Aquarium.



Pero pronto llegó Barbie Girl, el polémico tema que hace referencia a la famosa muñeca y con el que fueron demandados por la compañía de juguetes Mattel. Y es aunque alcanzaron la posición número 7 de la lista Billboard Hot 100 y fueron nominados a los Grammy daneses, los propios miembros del grupo tuvieron que montar el decorado del videoclip al estilo casero.

Aqua - 'Barbie Girl'

Años más tarde aumentaron su discografía con el disco de Aquarius, publicado en el año 2000. A este le acompañaron los sencillos de Cartoon Heroes, Around the World, Bumble Bees, Freaky friday y We Belong to The Sea.

Pero cuando todo parecía ir sobre ruedas para lanzar su tercer gran proyecto, la carrera de Aqua se vio interrumpida por su separación en 2001. Los problemas de salud y la falta de creatividad son algunas de las causas que explican esta decisión.

Como curiosidad, destaca el matrimonio de Lene y Søren, que dio vida a un niño y una niña. Una pareja que en 2007 decidieron reunirse con sus ex compañeros y regresar al mercado musical y los escenarios con nueva música. Y no lo iban a hacer de cualquier forma, sino ofreciendo una gira mundial para presentar un álbum formado por sus grandes éxitos.

Los integrantes se sentían en familia y seguros de haber vuelto a la música. Tanto es así que en 2011 lanzaron su tercer gran proyecto: el disco de Megalomania. Sus temas sonaron en los altavoces de los escenarios de varios países alrededor del mundo de la mano de las giras que continuaron ofreciendo.

Ahora, en 2018, y tras la marcha de Claus, los daneses han publicado su tema Rookie, que se convierte en el sencillo número 19 de su carrera al completo. No están rodeados de objetos rosas de plástico ni tampoco se cuelan en la mansión de Barbie, pero muestran a unos Aqua desde dentro: sobre los escenarios, en el autobús de la gira y durante los ensayos.

Aqua - 'Rookie'

Con 10 años más, una crisis de grupo superada, un matrimonio de por medio y una carrera musical por delante, Aqua demuestran que si una vez fueron los referentes del eurodance no fue por casualidad, sino por su capacidad de continuar promoviendo sus valores: la diversión, la constancia y la música.