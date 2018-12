Miley Cyrus quiere trabajar su amistad con Ariana Grande

Miley Cyrus se encuentra en plena promoción de su nuevo single, Nothing Breaks Like a Heart, el primer adelanto de su próximo disco. La de Nashville ha asegurado que su sexto álbum de estudio se alejará de los sonidos que encontramos en Younger Now y explotará otros más urbanos.

Pero la buena de Miley no solo ha hablado sobre su nueva música en los medios. ¡Ni mucho menos! También sobre algunos aspectos de su vida. ¿Y cuáles han sido las declaraciones que más nos han llamado la atención? Las que aseguran que quiere entablar una amistad con Ariana Grande.

Ha sido en una entrevista para la radio SiriusXMm, donde el presentador Andy Cohen le preguntó sobre Ariana Grande. Cyrus, que no tiene ningún tipo de filtro, aseguró que si pudiese, sería amiga de la cantante Thank U, Next.

“Solo quiero ir a la discoteca con ella. Siento que ella necesita una amiga. Podría ser su amiga. Me encantaría empezar esa amistad”, aseguró la cantante.

Además, Miley confesó que estuvo escribiéndose con Ariana mientras se encontraba en Nueva York. Y es que, tal y como matizó Cyrus, le gustaría que su amistad con Grande fuese más allá de lo profesional.

De hecho, ambas artistas se han apoyado mucho a lo largo de su carrera. Miley estuvo cantando con ella en One Love Manchester, el concierto que dio Ari tras el atentado que sufrió la ciudad el 22 de mayo de 2017.

También habíamos visto a las artistas versionando Don’t Dream It’s Over juntas en un vídeo que subió Miley en 2015. Vamos, que siempre ha existido buen rollo entre ellas.

No sabemos si Ariana Grande y Miley Cyrus finalmente quedarán para salir de fiesta, pero lo que tenemos claro es que si decidiesen colaborar en una canción harían felices a muchos. A nosotros incluidos.